Braunschweiger CDU: Klinikum Peine? Keine Experimente!

Die Zukunft des Klinikums Peine soll sich in den nächsten Wochen entscheiden. Zu den Kaufinteressenten gehören neben privaten Klinikkonzernen auch das Städtische Klinikum Braunschweig und der Landkreis Peine in einer Bietergemeinschaft. Beide haben der AKH-Gruppe in Celle kürzlich ein gemeinsames...