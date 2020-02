Schröter verlängert vorzeitig beim Tabellenführer FC Eisdorf

Zu Beginn der Rückrunden-Vorbereitung hat der FC Eisdorf ein wichtiges Statement gesetzt. Der Spielertrainer Ruven Schröter verlängerte beim Spitzenreiter der 1. Kreisklasse Nord vorzeitig seinen Vertrag bis mindestens zum Sommer 2021.

Schröter hatte das Amt im Borntal zu Beginn der laufenden Saison übernommen. War man beim FCE zunächst noch etwas unsicher, ob ein in Eisdorfer Reihen eher unbekannter Trainer einen schnellen und positiven Einfluss auf die Mannschaft haben werde, so waren die Verantwortlichen schon nach wenigen Wochen fest überzeugt, den richtigen Mann für den Verein gefunden zu haben.

„Nach einem knappen halben Jahr hat es Schröter geschafft, den FCE neu zu formen und taktisch stabiler, sowie stärker zu machen“, heißt es in der Mitteilung der Eisdorfer zur Vertragsverlängerung. „Fußballerisch hat sich einiges getan und die größte Bestätigung für Ruven und vor allem für den Verein ist der aktuelle Tabellenplatz.“

In der Rückserie will man nun weiter mit Nachdruck am Ziel Kreisliga-Aufstieg arbeiten. Die Vorbereitung wurde inzwischen aufgenommen, das erste Testspiel steht am 15. Februar gegen den FC Lindau auf dem Plan.