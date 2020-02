Das musikalisches Konzept der Opus-Tournee geht voll auf

Es war die gelungene Verwirklichung eines Traums – in jeder Hinsicht. Das Feuerwerk der Turnkunst hat mit der Opus-Tournee 2020 einen gewaltigen Entwicklungsschritt gemacht. So groß, wie nie zuvor. Ihr musikalisches Konzept ist ein Meilenstein in der Geschichte von Europas erfolgreichster Turnshow und wird sich besonders nachhaltig auf die kommenden Tourneen auswirken.

„Mein erster Weg nach der Premiere hat mich direkt zu unserem musikalischen Leiter Rick Jurthe geführt, um ihm meine Hochachtung für diese unglaubliche Leistung auszusprechen“, erinnert sich Produktionschef Wolfram Wehr-Reinhold. Zum ersten Mal wurde die gesamte Show vom ersten bis zum letzten Takt von einer Live-Band – den Red Sox Peppers – begleitet. Mit bahnbrechendem Erfolg. Bereits mit dem Aufmarsch der Band-Mitglieder tauchte das Publikum ein in eine Welt voller atemberaubender Artistik und Akrobatik auf den Straßen von Paris.

Die wunderschönen handgefertigten Kostüme, die Ausstrahlung der hochkarätigen Künstler, das bezaubernde Lichtkonzept, der individuelle und zugleich durchgängige Musikstil – all das verwandelte die Show in eine märchenhafte Geschichte, aus der jeder – egal, ob Zuschauer, Produktionsverantwortliche oder Künstler – erst nach dem begeisternden Finale wieder auftauchte.

Zuschauer sind tief bewegt

Es war regelrecht spürbar, dass Opus jeden einzelnen Zuschauer tief bewegt hat. Daran hat selbst die Pause nach gut einer Stunde nicht gerüttelt. Im Gegenteil. Diese Viertelstunde war sogar notwendig, um Zeit und Gelegenheit zum Durchatmen zu geben und unterstrich zugleich die Zweiteilung der Show. „Nach der Pause ging es von den Straßen von Paris hinein in eine Welt der Party und Fröhlichkeit“, betont Wehr-Reinhold. Und auch in diese wurde das Publikum durch den erneut schwungvollen Aufmarsch der Red Sox Peppers sofort emotional hineingezogen.

Opus – das Werk eines Künstlers. Dieses Motto ist vollends aufgegangen. So gut, dass insbesondere das musikalische Konzept, das im gelungenen Zusammenspiel mit dem Ensemble und dem Lichtkonzept aber auch mit dem im Vintage-Stil gekleideten Mitgliedern des Geräteteams, so einzigartig funktioniert hat, seine Fortführung finden wird.

Fortsetzung bei Hard Beat 2021

In derselben Besetzung werden die nämlich die Red Sox Peppers auch die Hard Beat-Tournee 2021 in ein Gesamtkunstwerk verwandeln. Dabei werden die Verantwortlichen wieder einmal den bewährten Spagat vollführen. „Es wird nicht nur harte Klänge geben, sondern auch viel für das Herz dabei sein“, verrät Wolfram Wehr-Reinhold bereits jetzt.

Welchen weiteren Meilenstein hinsichtlich der Bühnentechnik das Team zudem anstrebt, wird zu diesem Zeitpunkt jedoch noch ein Geheimnis bleiben. Fest steht: Auch Hard Beat wird wiederum ein musikalisches Märchen erzählen. Doch bis dahin steht einmal mehr viel Arbeit voller Liebe, Kreativität und Enthusiasmus an.

Die Hard Beat-Tournee ist am 18., 19. und 20. Januar 2021 zu Gast in der Göttinger Lokhalle. Eintrittskarten gibt es bereits jetzt unter www.feuerwerkderturnkunst.de.