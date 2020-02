Hattorfer Herren klettern ins Mittelfeld der Bezirksklasse

Die ganze Palette der Ergebnisse boten die vergangenen Spiele für die Tischtennis-Teams des TTC GW Hattorf.

Nach dem guten Rückrundenstart mit zwei Siegen hat die erste Jugend in der 2. Kreisklasse einen ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Bei der SG Bergdörfer III in Langenhagen gingen die Grün-Weißen zwar durch Sören Maischims/Nikolas König mit 1:0 in Führung und nach dem folgenden 1:2 konnte Maischims zum 2:2 ausgleichen. Danach jedoch kamen die Gastgeber immer mehr ins Rollen (2:4). Der gut aufgelegte Maischims verkürzte noch einmal zum 3:4. Danach brachten zwei Fünfsatz-Niederlagen in Serie für den TTC die Vorentscheidung für die SG, die mit einem weiteren Sieg im Anschluss das 3:7 aus Hattorfer Sicht perfekt machte.

Ebenfalls unterlegen war die zweite Jugend bei ihrem Gastspiel beim SV Obernfeld II. Hier konnten einzig Saskia Gerbode sowie Luca-Tamino Bohnhorst beim 2:8 für grün-weiße Punkte sorgen. Für die erste Jugend wiederum ging es im Kreispokal zudem noch gegen den TV Bilshausen II um den Einzug in die nächste Runde. Auch hier war Maischims erfolgreich und brachte sein Team mit 1:0 in Front. Nach dem Ausgleich gewann Phil Didszun zum 2:1, das Doppel Maischims/König konnte auf 3:1 nachlegen. Das nächste Spiel ging über die volle Satzdistanz verloren, doch Didszun siegte auch in seinem zweiten Einzel und machte den Deckel drauf – das 4:2 sorgte für den Viertelfinal-Einzug.

Damen erkämpfen Unentschieden

Für die Hattorfer Damen ging es in der Bezirksliga gegen den TTC PeLaKa II, wo es im Hinspiel eine 5:8-Niederlage gesetzt hatte. Auch dieses Mal hatten die Gäste den besseren Start: Schnell gingen sie mit 4:0 in Führung, ehe Martina Kretschmer erstmals punkten konnte. Danach gingen erneut zwei Spiele an PeLaKa, so dass es eng wurde für die Hattorferinnen. Doch diese gaben sich nicht auf, sondern stemmten sich vehement gegen die drohende Niederlage. Beate Firneisen läutete mit dem 2:6-Anschluss eine kämpferische Aufholjagd ein. Kretschmer gewann ihr folgendes Spiel ebenso wie Sigrid Rusteberg, ehe sich die Gäste einen ersten Matchball erspielten. Anna Böttcher hielt mit guten Nerven dagegen und siegte mit 9:11, 11:7, 7:11, 15:13 und 11:6. Firneisen legte einen souveränen Erfolg zum 6:7 nach. In der letzten Partie schaffte es Rusteberg, ihre Gegnerin über die volle Satzdistanz zu bezwingen und so für den entscheidenden Punkt zum 7:7-Unentschieden zu sorgen, was nach dem Spielverlauf in jedem Fall ein Punktgewinn war.

Mit einem 9:4-Sieg beim TTC PeLaKa II im Gepäck reisten die ersten Herren zuletzt zum TSV Nesselröden II, der sich in der Winterpause verstärkt hatte. Doch auch der TTC Hattorf konnte sich über so etwas wie einen Neuzugang freuen: Karsten Kühne war in Petershütte nach seiner fast einjährigen verletzungsbedingten Abwesenheit erstmals wieder in einem Punktspiel dabei und hatte etwas überraschend gleich zwei Spiele gewinnen können. In Nesselröden nun musste er sich mit seinem Doppelpartner Mark Stiemerling zum Auftakt knapp im fünften Satz geschlagen geben, doch sowohl Marc Hensel/Markus Kühne als auch Uwe Barke/Olaf Oppermann siegten, so dass es mit einem 2:1 in die Einzel ging. Hier spielte Hensel stark auf und gewann zum 3:1, kurze Zeit später erkämpfte Stiemerling mit einem knappen Fünfsatz-Sieg das 4:2. Wieder kamen die Gastgeber heran, doch wieder hatte der TTC in Person von Oppermann und Felix Monjau die richtige Antwort parat. Hensel siegte auch in seinem zweiten Einzel, dieses Mal über die volle Satzdistanz zum 7:4. Als Barke im Anschluss das 8:4 nachlieferte, war der Sieg zum Greifen nah. Ein Spiel ging noch verloren, dann machte Monjau den 9:5-Sieg und damit den Schritt ins gesicherte Mittelfeld der Bezirksklasse perfekt.

Dichter an der Abstiegszone befinden sich die zweiten Herren in der Kreisliga. Nur ein Punkt trennt das Team von Relegationsrang acht, gegen den TTC Herzberg II wartete zudem keine leichte Aufgabe. Zu Beginn hielten die Hattorfer noch gut mit. Roman Tront/Frank Pfeiffer sowie Markus Deparade sorgten für einen 2:2-Gleichstand, danach zogen die Gäste davon. Deparade siegte noch zum 3:5, doch mehr war nicht mehr drin – mit 3:7 entführten die Herzberger beide Punkte.