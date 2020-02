Göttinger Bennet Hundt kann auf Länderspiel-Debüt hoffen

Göttingen. Der 21-jährige Basketballer der Veilchen wurde von Bundestrainer Henrik Rödl in den Kader für die anstehenden Spiele in der Euro-Quali berufen.

Die BG Göttingen könnte bald wieder einen deutschen Basketball-Nationalspieler in ihren Reihen haben. Für die anstehenden Länderspiele in der Qualifikation zur Euro-Basket 2021 hat Bundestrainer Henrik Rödl Aufbauspieler Bennet Hundt vom südniedersächsischen BBL-Team in den 14-köpfgen DBB-Kader berufen.

Deutschland spielt am Freitag, 21. Februar, vor eigenem Publikum in Vechta gegen den WM-Dritten Frankreich und am Montag, 24. Februar, in Newcastle gegen Großbritannien. Als Co-Gastgeber ist die DBB-Auswahl schon für die Titelkämpfe qualifiziert. Rödl betont aber dennoch die Wichtigkeit der Partien für die Entwicklung des DBB-Teams. Der 21-jährige Hundt hat bislang noch kein Länderspiel absolviert und ist einer von potenziell fünf Debütanten im Kader.