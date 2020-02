Dreier-Regen der BG Göttingen killt den Mitteldeutschen BC

Die BG Göttingen ist mit einem Sieg in die Rückrunde der Basketball Bundesliga-Saison gestartet. Am Samstagabend gewann die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers gegen den Tabellenletzten Mitteldeutschen BC mit 107:95 (62:45). Die 3.447 Zuschauer in der ausverkauften Sparkassen-Arena sahen ein Offensiv-Feuerwerk beider Teams. Am Ende behielten die Göttinger die Nerven und verteidigten den Erfolg. Bester BG-Werfer war Kyan Anderson mit 26 Punkten. Für Weißenfels traf Kaza Kajami-Keane am häufigsten (19 Zähler). Der Klassenerhalt dürfte den Veilchen angesichts von sechs Siegen Vorsprung auf das Schlusslicht und des gewonnenen direkten Vergleichs inzwischen kaum noch zu nehmen sein.

Die Göttinger, die auf Marvin Omuvwie (Bänderriss) verzichten mussten, starteten mit viel Offensiv-Kraft in die Partie und gingen durch drei Dreier von Anderson (2) und Alex Ruoff 14:5 in Front (4.). Wölfe-Headcoach Björn Harmsen rief sein Team daraufhin in einer Auszeit zusammen, aber auch danach lief es für die Gäste nicht besser. Die Hausherren blieben treffsicher von der Dreier-Linie und bauten ihren Vorsprung immer weiter aus. Anderson netzte den siebten BG-Dreier zum 25:9 ein und zwang Harmsen zu seiner nächsten Auszeit (6.). Diese wirkte besser als die erste, denn die Weißenfelser ließen einen 0:8-Lauf zum 25:17 folgen, so dass Roijakkers die Auszeit nahm (9.). Zur Viertelpause bauten die Göttinger ihren Vorsprung wieder etwas aus (30:20).

Kramer lässt es krachen

In den zweiten Abschnitt starteten die Veilchen mit zwei Dunks von Dennis Kramer zum 34:20. Doch auch die Wölfe waren nun besser im Angriff und verkürzten auf 34:23 (12.). Beide Teams schlossen ihre Angriffe ab, so dass sich am Abstand nicht viel änderte (38:28/13.). Nach einem Korberfolg von Mihajlo Andric, der dabei unsportlich von Sergio Kerusch gefoult wurde, zogen die Gastgeber wieder davon (43:28/14.) und bauten ihren Vorsprung aus. In der 17. Minute traf Anderson seinen vierten und insgesamt den zwölften BG-Dreier zum 59:37. Zum Viertelende wurden die Veilchen etwas nachlässiger, Weißenfels verkürzte auf 62:45.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber zunächst etwas Sand in Offensiv-Getriebe. Es dauerte aber nicht lange, bis sie diesen abschüttelten und durch einen 7:0-Lauf den höchsten Abstand herstellten (69:47/23.). Die Veilchen ließen nicht nach und erhöhten durch einen Dreier von Dominic Lockhart, der am Ende sechs Mal von Außen erfolgreich war, auf 75:52 (25.). Die Wölfe bemühten sich zwar, den Rückstand zu verringern, waren damit aber nur mäßig erfolgreich (85:61/27.). Ins Schlussviertel gingen die Veilchen mit einem 89:72-Vorsprung.

MBC holt deutlich auf

Im letzten Abschnitt machte Tremmell Darden den Gästen aus Mitteldeutschland mit vier Punkten in Folge zum 89:76 Hoffnung (32.). Lockhart und Anderson konterten durch je einen Dreier zum 92:76 und 95:78 und verschafften den Göttingern wieder ein bisschen Luft (34.). Allerdings hörten die Wölfe noch lange nicht auf zu kämpfen. In der 35. Minute verkürzten die Gäste auf 95:83 und zwangen Roijakkers zu einer Auszeit. Die Weißenfelser hatten mehrfach die Gelegenheit, noch weiter heranzukommen, vergaben aber diverse Chancen. Weil die Roijakkers-Truppe im Gegenzug aber auch nicht mehr traf, schafften es die Wölfe dann doch auf 99:91 zu verkürzen (40.).

Die Mitteldeutschen versuchten die Göttinger durch Fouls zu stoppen, foulten Anderson aber so unsportlich, dass dieser mit einer Verletzung im Gesicht 33 Sekunden vor dem Ende ausgewechselt werden musste (100:91). Die Gäste gaben sich noch immer nicht geschlagen und trafen 17 Sekunden vor dem Ende zum 101:95. Dann verhängten die Schiedsrichter ein technisches Foul, weil Weißenfels vor dem Einwurf gefoult hatte. Den Freiwurf und anschließenden Ballbesitz nutzten die Veilchen, um den Sieg endgültig zu sichern.

„Wir haben eine fantastische erste Halbzeit gespielt und sind mit sehr viel Energie rausgekommen. Wir wussten, dass es ein wichtiges Spiel ist, um in der Liga zu bleiben und den direkten Vergleich gegen Weißenfels zu sichern“, sagte Roijakkers, war mit dem Auftreten nach der Pause aber nicht ganz zufrieden: „In der zweiten Halbzeit sind wir auch gut herausgekommen, aber im vierten Viertel haben wir einen der schlechtesten Basketbälle gespielt, die ich je gesehen habe. Am Ende haben wir aber wieder die Big Plays gemacht und unsere Freiwürfe getroffen. Unsere deutschen Spieler – Dennis Kramer, Dominic Lockhart, Bennet Hundt und auch Mathis Mönninghoff am Ende mit seinem Dreier – waren heute sehr wichtig für uns.“