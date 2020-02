Freiheiter jubeln über dritten Platz in der LG-Bundesliga

Rotenburg an der Fulda. Die Luftgewehr-Mannschaft der SB liefert beim Bundesliga-Finale in Rotenburg eine große Leistung ab und belohnt sich am Ende mit der Bronzemedaille.

Es ist das fast perfekte Ende einer unfassbaren Saison: Nach einer grandiosen Aufholjagd im letzten Moment für das Bundesliga-Finale qualifiziert, holte sich die LG-Mannschaft der SB Freiheit in den Play-offs in Rotenburg an der Fulda die Bronzemedaille.

Im Viertelfinale bezwangen die Sösestädter sensationell das in dieser Saison zuvor ungeschlagene Team des Südmeisters Pfeil Vöhringen mit 3:2, mussten sich aber im Halbfinale in einem dramatischen Match ST Hubertus Elsen mit 2:3 beugen. Mit einem 4:1 wurde dann in kleinen Finale Platz drei gegen Saltendorf perfekt gemacht – der Jubel anschließend war riesig. „Nach dem Halbfinale waren wir schon ein wenig niedergeschlagen. Dann aber mit so einer Lust und Gier auf Bronze zurückzukommen, ist phänomenal“, sagte Trainer Christian Pinno.

Ein weiterer Bericht folgt.