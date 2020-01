Südharzerinnen haben drei Punkte fest ins Visier genommen

Die Verbandsliga-Volleyballerinnen des VT Südharz können am Sonntag einen großen Schritt auf dem Weg zum direkten Klassenerhalt machen. Ab 13 Uhr sind die VTS-Damen zu Gast beim Schlusslicht MTV Gifhorn, ausgetragen wird der Spieltag in der Sporthalle Flutmulde in der Winkeler Straße. Als drittes...