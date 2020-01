Schlussspurt bei der Sportlerwahl des LSB Niedersachsen

Am 14. Februar findet im Kuppelsaal des Hannover Congress Zentrum wieder der Ball des Sports statt. In diesem Rahmen werden traditionell auch die Gewinner der Niedersächsischen Sportlerwahl geehrt. Der LSB Niedersachsen hat dabei in den drei Kategorien Männer, Frauen und Mannschaft jeweils fünf Kandidaten nominiert – auch einige Sportler aus der Region dürfen sich Hoffnungen auf den Sieg machen. Wer mitmachen will, muss sich beeilen: die Abstimmung läuft noch bis zum Freitag.

Bei den Frauen zählt unter anderem Jolyn Beer zum Kandidatenkreis. Die Sportschützin, die in der Luftgewehr-Bundesliga für die SB Freiheit antritt, kann auf ein erfolgreichen Jahr mit unter anderem zwei EM-Titel zurückblicken. Ebenfalls nominiert wurde Jasmin Ehm aus Göttingen. Die Minigolf-Spielerin konnte sich 2019 zum vierten Mal den Weltmeistertitel mit der deutschen Nationalmannschaft im chinesischen Zhouzhuang sichern.

Bei den Herren ist Arnd Peiffer fast schon Stammgast. Der Biathlet aus Clausthal-Zellerfeld glänzte bei der WM 2019 mit dem Sieg im Einzel sowie zwei Silbermedaillen in der Staffel und im Mixed.

Die Kandidaten im Überblick

Frauen: Jolyn Beer (Schießsport, Deutscher Schützenbund), Jasmin Ehm (Minigolf, MGC Göttingen), Angelina Köhler (Schwimmen, Hannover 96), Carlotta Nwajide (Rudern, DRC Hannover), Pauline Starke (Judo, JT Hannover)

Männer: Timo Kastening (Handball, TSV Hannover-Burgdorf), Niklas Koch (Rugby, SCG List), Arnd Peiffer (Biathlon, WSV Clausthal-Zellerfeld), Jakob Thordsen (Kanu, HKC 1921), Andreas Toba (Kunstturnen, TK Hannover)

Mannschaft: Dream Team Niedersachsen (Rollkunstlauf), FC Schüttorf 09 (Beachvolleyball), TSV Hannover-Burgdorf (Handball), VfL Wolfsburg Frauen (Fußball), Waspo 98 Hannover (Wasserball)

Die Abstimmung erfolgt unter www.balldessports.de/sportlerwahl. Die Stimmabgabe ist noch bis Freitag, 31. Januar, möglich.