Es geht um den Zusammenhang von „Todesstrafe und Medizinverbrechen – Die Abgabe von Leichen aus dem Strafgefängnis Wolfenbüttel an das Anatomische Institut der Universität Göttingen“. Basis ist das Zusammenspiel zwischen Justiz und Vollzugsverwaltung.

Schon vor 1933 entwickelte sich ein distanziertes Verhältnis der Richterschaft zur neuen Republik. Nach der Machtergreifung von 1933 wurden Gesetzgebung und Rechtsprechung schnell Teil der NS-Gewaltherrschaft. Die Gefängnisse wandelten sich als Terror-Instrument zur „inneren Front“ im Reich. Das Gefängnis in Wolfenbüttel war eine der zentralen Hinrichtungsstätten. Hier wurden 526 Todesurteile vollstreckt, hauptsächlich mit der Guillotine. Und hier setzten die Begehrlichkeiten der Anatomen an.

Leichen als Grundlage für die medizinische Ausbildung der Studenten und für wissenschaftliche Zwecke waren immer knapp. Plötzlich gab es durch die dramatisch ansteigenden Exekutionen eine unvorstellbare Verfügbarkeit von „Material“, so der zynische Sprachgebrauch, zumal Angehörige nicht um ihre Zustimmung gefragt wurden. Die Göttinger Institutsdirektoren, die Professoren Hugo Fuchs und Erich Blechschmidt, nutzten diese Gelegenheit. Die Pathologie in Göttingen erreichte eine feste, aus ihrer Sicht am Ziel von 100 Leichen pro Jahr noch zu geringe Quote. Das änderte sich nach 1935 schnell. Inzwischen war die Leichenaufbahrung im anatomischen Institut verbessert. Ab 1937 wurden wegen „Hochverrats“ hingerichtete Personen direkt nach Göttingen geliefert. Auch die „Qualität“, von Direktor Fuchs als „lebensfrisches, blutwarmes Material“ definiert, stimmte. Ab 1939 wurde die Verteilung von Leichen reichseinheitlich neu geregelt, um Verteilungskämpfe der Pathologien zu verhindern. Direkt neben der Hinrichtungsstätte Wolfenbüttel wurde ein separater Raum für Sektionen der Göttinger Pathologen unmittelbar nach der Hinrichtung geschaffen. Hier konnten „Sonderbestellungen“, Köpfe, Gehirne, Extremitäten und Präparate für die Wissenschaft transportfähig vorbereitet werden. Ab 1940 erhielt Göttingen 150 Leichen pro Jahr. Von ethischen Problemen bei den Medizinern, so Sachweh, sei nichts bekannt, obwohl die Rechte der Angehörigen bezüglich der Bestattung oder des Verbleibs eklatant verletzt wurden.

Probleme bereitete nur die Benzinversorgung für den Leichentransport. Die „Entmenschlichung" der Toten und die Verletzung ihrer Würde wurde auch nach dem Kriege erst sehr zögerlich thematisiert.

Der Direktor Erich Blechschmidt wurde von den Amerikanern als „entlastet“ eingestuft. Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar schließt deshalb die in Haftanstalten von Justiz und Medizin missbrauchten Menschen und deren Angehörige ausdrücklich ein.