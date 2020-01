Jugend des TTC GW Hattorf zeigt sich gut in Form

Das diesjährige Neu-Jahr-Turnier des TTC GW Hattorf ist gerade zu Ende gegangen, da gehen auch die grün-weißen Nachwuchs- und Erwachsenen-Teams wieder auf Punktejagd im Liga- und Pokalbetrieb. Besonders eifrig waren bisher die Jugendmannschaften.

Nach ihrem Abstieg in die 2. Kreisklasse ist die erste Jugend gegen den SV Obernfeld II gleich gut in die Frühjahrsserie gestartet, auch wenn dies ein hartes Stück Arbeit war. Sören Maischims/Nikolas König siegten zum Auftakt, die Gäste glichen postwendend aus. Im Einzel steuerte Maischims das 2:1 bei, wieder kam es zum direkten Ausgleich. Marlon Kneistler brachte seine Farben erneut in Führung, dann kam das vorentscheidende Spiel: Finley Nowakowski lag bereits mit 0:2 Sätzen zurück, so dass alles nach einem weiteren Hin und Her zwischen den beiden Teams aussah. Doch er gab sich nicht geschlagen, warf noch einmal alles in die Waagschale und siegte schließlich mit 11:9, 17:15 und 11:8. Der TTC führte nun mit 4:2, verlor das nächste Spiel, ehe König für den ersten Matchball sorgte. Den konnte Obernfeld noch durch einen Fünfsatz-Sieg abwehren, doch der zweite saß: Nowakowski gewann auch sein zweites Einzel zum umjubelten 6:4-Endstand. Deutlicher fiel danach das Derby gegen die eigene zweite Vertretung aus, das die erste Jugend mit 10:0 für sich entscheiden konnte und sich damit zwischenzeitlich an die Tabellenspitze setzte.

Zweite Jugend ist auch siegreich

Vorher war die zweite Jugend im Kreispokal dem Nikolausberger SC mit 1:4 unterlegen. In der Liga jedoch zeigte sie sich wenig beeindruckt von der Niederlage gegen die eigene erste Jugend, im Gegenteil: Gegen den SV Hörden III trat die Mannschaft zwar dezimiert, aber voll motiviert an. Laura Pejril/Saskia Gerbode gewannen zu Beginn, bevor es kampflos zum Ausgleich kam. Einer weiteren Niederlage setzten zunächst Gerbode und dann Clemens Geike Siege zum 3:2 entgegen.

Ein weiterer Punktverlust läutete den Hattorfer Schlussspurt ein: Sowohl Pejril, Gerbode als auch Geike gaben sich keine Blöße und besorgten das uneinholbare 6:3, dem nur noch ein letzter kampfloser Spielverlust folgte. 6:4 und damit jeweils zwei Punkte auf der Gewinn- und der Verlustseite – ein guter Start in die Frühjahrsrunde.

Damen siegen im Regionspokal

Auch die Hattorfer Damen sind bereits aktiv geworden. Im Regionspokal haben die TTC-Damen durch ein 4:1 beim TTC PeLaKa II die nächste Runde erreicht. Desireé Fürst in fünf Sätzen sowie Anna Böttcher (2) und Martina Kretschmer punkteten, während das Doppel im Entscheidungssatz verloren ging.

In der Bezirksliga trat die Mannschaft kurz darauf beim TSV Hilwartshausen an. Auch wenn hier der Tabellendritte beim Tabellensiebten antrat, war schon das Hinspiel eine knappe Angelegenheit, die der TTC mit 8:6 für sich hatte entscheiden können. Hilwartshausen sann auf Wiedergutmachung und legte dieses Mal trotz einiger knapper Spielentscheidungen schnell mit 3:0 vor. Anna Böttcher hielt durch einen Fünfsatz-Sieg zum 3:1 dagegen, nach dem folgenden 4:1 konnte Martina Kretschmer noch zum 4:2 verkürzen. Den Trend an diesem Abend konnten sie jedoch nicht stoppen. Die Gastgeberinnen stellten erneut den alten Punkteabstand wieder her und setzten sogar noch einen drauf zum 6:2 durch einen hart umkämpften Sieg über die volle Satzdistanz. Noch einmal war es Kretschmer, die punkten konnte, danach gingen auch die beiden nächsten Spiele an den TSV und besiegelten die 8:3-Niederlage für die grün-weißen Damen.