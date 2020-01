Milian Zirbus von der LG Osterode sprintet zum Hallentitel

Hannover. Bei den Hallen-Landesmeisterschaften ist Zirbus in der U15 über 60 Meter nicht zu schlagen. Auch Jonas Just (U20) holt sich über 3.000 Meter Gold.

Am vergangenen Wochenende fanden von Freitag bis Sonntag fanden die Hallen-Landesmeisterschaften der Leichtathleten von der U16 bis zu den Erwachsenen statt. Auch von der LG Osterode gingen Athleten an den Start.

Bereits am Freitagabend startet Tizian Kirchhof in der Männerklasse über die 60 m Sprint-Distanz. Im Vorlauf konnte er sich mit 7,13 Sekunden und Saisonbestleistung als Zweiter für das Finale der besten Acht qualifizieren. In einem stark besetzten Finale steigerte Kirchhof seien Leistung auf 7,09 Sekunden und und wurde guter Sechster.

Am Samstagmorgen ging Jonas Just über 3000 m bei der U20 an den Start und setzte sich von Anfang an an die Spitze des Feldes. Mit einem gleichmäßig hohen Tempo konnte er die Konkurrenz die ganze Zeit auf Distanz halten und so in persönlicher Hallenbestzeit von 8:50,06 Minuten souverän den Landesmeistertitel holen.

Ebenfalls am Samstag überzeugte Paul Kirchhof (U20) über 60 m. Mit persönlicher Bestleistung von 7,27 Sekunden qualifizierte es sich als Zweiter seines Vorlaufs für das Finale. Erneut mit persönlicher Bestleistung von 7,23 Sekunden verpasste er als Vierter denkbar knapp um eine Hundertstel das Treppchen. Lisa Zirbus (U20) startet nach langer Verletzungs- und Wettkampfpause über 60 m mit 8,53 Sekunden in den Wettkampftag. Später folgten die 60 m Hürden in 9,63 Sekunden, erstmals mit neuer Höhe. Nach der langen Zeit war es ein guter Einstieg in die Saison. Milian Zirbus (M15) musste am Samstag über 60 m Hürden ran. Mit persönlicher Bestleistung von 9,19 Sekunden sicherte er sich den dritten Platz und schloss den zweiten Wettkampftag für die LGO-Athleten erfolgreich ab.

Für einen Paukenschlag sorge wieder Milian Zirbus am Sonntag über 60 m. Schon im Vorlauf wusste er zu überzeugen und zog souverän und mit Bestzeit in 7,55 Sekunden als Vorlaufschnellster in den Finallauf ein. Diese Leistung steigerte Zirbus im Finale noch einmal. In 7,48 Sekunden holte er überlegen den überraschenden Hallentitel.