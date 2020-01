Der Rückrundenstart beim TTC PeLaKa verläuft holprig

Lasfelde. Durchwachsen verlief der Rückrundenstart für die Tischtennis-Teams des TTC PeLaKa.

Beim Tabellenführer der Bezirksoberliga, dem TSV Seulingen/Landolfshausen, hatten die ersten Herren nichts zu bestellen und unterlagen glatt mit 0:9. Die Seestädter nutzten das Spiel aber zum Warmspielen für das Match am darauf folgenden Tag zu Haue gegen den Dritten der Tabelle, den Dasseler SC. Nach der in dieser Saison noch nicht erreichten 2:0-Führung in neu aufgestellten Doppeln durch Reiner Schubert/Janis Högemann und Chris Langkabel/Alexander Gaun war der Start gelungen. Allerdings konterten die Gäste umgehend zum 2:4. Schubert konnte dabei eine 5:1-Führung im fünften Satz nicht nach Hause bringen. Dann war wieder PeLaKa an der Reihe und ging mit 5:4 in Front. Gaun, Thomas Büschleb und Christoph Klein gewannen jeweils klar in drei Sätzen. Das obere Paarkreuz gab anschließend beide Spiele verloren. Högemann und Klein schafften in ihren Einzeln noch einmal den Anschluss zum 7:8, bevor es zum Schlussdoppel kam. In einem dramatischen Fünfsatzspiel unterlagen Schubert/Högemann, so dass am Ende ein 7:9 zu verzeichnen war. Die Zuschauer sahen zahlreiche teils spektakuläre Ballwechsel. Die Einstellung bei den Hausherren stimmte, das Team hat den Kampf gegen den drohenden Abstieg angenommen und sich längst noch nicht aufgegeben.

Im Kellerduell der 2. Bezirksklasse kam die zweite Herrenmannschaft nicht über ein 4:9 beim TSV Nesselröden II hinaus. Mit einer deutlichen 1:7-Niederlage endete das Heimspiel der dritten Herren in der 2. Kreisklasse gegen SuS Tettenborn II. Für den Ehrenpunkt sorgte Willi Kronjäger.

Dank der überragenden Doppelbilanz von 4:0 durch Andreas Dernedde/Andreas Brzenk und Fabian Wachsmuth/Henryk Pertko erreichten die vierten Herren in der 3. Kreisklasse beim TTC Herzberg V ein 6:6-Unentschieden. In den Einzeln lief es allerdings nicht rund, nur Dernedde und Pertko holten ein Spiel. Die fünften Herren hatten in der 4. Kreisklasse gegen den TSV Steina, einen der Aufstiegsfavoriten, nichts entgegenzusetzen und verloren mit 0:7. Marvin Heinig und Steven Bode unterlagen jeweils im Entscheidungssatz.