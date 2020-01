Neues Familienzentrum Bad Lauterberg stellt Programm vor

Bad Lauterberg. Seit dieser Woche bekommen Eltern und Kinder in den Räumen des Familienzentrums im Rathaus Tipps und begegnen anderen und einander.

Seit dieser Woche gilt das Programm des neuen Familienzentrums in Bad Lauterberg. Die regelmäßigen Angebote finden während der Schulzeit statt, in den Ferien wird ein gesondertes Programm angeboten, teilt der Betreiber „Manyways – Wege durchs Leben“ aus Osterode mit. Das Familienzentrum, das sich im Rathaus an der Ritscherstraße befindet, hat von Dienstag bis Donnerstag geöffnet, jeweils von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

Dienstags findet von 9.30 bis 11.30 Uhr der Alleinerziehenden-Treff statt. Hier besteht die Möglichkeit, sich mit Müttern und Vätern in einer ähnlichen Lebenssituation zu treffen, sich auszutauschen, Fragen zu stellen, Antworten zu bekommen und einen entspannten Vormittag zu erleben.

Und am Dienstagnachmittag gibt es eine Hausaufgabenberatung von 15 bis 17 Uhr. Kinder bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben zu begleiten, stellt Eltern bisweilen vor ungeahnte Herausforderungen. Hierbei unterstützen die Mitarbeiterinnen gerne. Das Angebot gilt für Grundschulkinder.

Die Erziehungsberatung des Landkreises Göttingen findet jeden zweiten Mittwoch im Monat von 9.30 bis 11.30 Uhr in Bad Lauterberg statt. Dazu muss man sich anmelden. Ansonsten steht mittwochs ein Offenes Beratungsangebot auf dem Programm. Es gibt Hilfe bei Anträgen und Formularen, Begegnung und Vermittlung.

Der Leseclub findet jeden Mittwochnachmittag von 15 bis 17 Uhr statt. „Bücherwürmer und Leseratten aufgepasst: Zusammen lesen, vorlesen und Geschichten hören, hinabtauchen ins Reich der Phantasie“, macht das Familienzentrum Werbung. Es ist ein Angebot für Grundschulkinder und Eltern.

Am Donnerstag von 9.30 bis 11.30 Uhr öffnet das Café Kinderwagen für Mütter und Väter mit Kindern von 0 bis 3 Jahren. Gemeinsam mit der Familienhebamme Frau Petersen können sie Kaffee trinken, spielen, andere Eltern treffen, sich austauschen und beraten lassen.

Von 15 bis 17 Uhr findet am Donnerstag der Offene Eltern-Kind-Treff (Kinder im Alter von vier bis acht Jahre) im Bad Lauterberger Familienzentrum statt. Dann heißt es: Zeit zum Reden und gemeinsamen Spielen, zum Austauschen und Kaffee trinken, Kontakte knüpfen, gemeinsame Aktionen planen.

Anmeldung und Kontakt: Stephanie Seyferth, Telefon 0160 96872783, und Lisa-Marie Wiese, 0160 92345433, oder per E-Mail an info@manyways-familienzentrum.de.