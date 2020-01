Die Ampelanlage an der Schanzenstraße in Bad Lauterberg ist nach einem Unfall ausgefallen (Symbol).

Bad Lauterberg. Ein Lkw hat am Dienstagmorgen, 7. Januar, eine Ampel an der Schanzenstraße in Bad Lauterberg schwer beschädigt. Verkehrssicherung ist eingerichtet.

Lkw zerstört Ampel an der Schanzenstraße in Bad Lauterberg

Eine Ampel an der Schanzenstraße, Ecke Bahnhofstraße in Bad Lauterberg wurde am Dienstag gegen 7.50 Uhr beschädigt, vermutlich als ein Lkw wendete. Darüber informierte die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung.

Demnach sei der Ampelmast umgeknickt, die Anlage ist ausgefallen. Auch weitere Ampeln im Verlauf der Bahnhofstraße stadteinwärts fielen in der Folge für mehrere Stunden aus. Die Reparatur der Ampel an der Schanzenstraße werde voraussichtlich mehrere Tage dauern, so ein Polizeisprecher.

Gemeinsam mit Schulen und der Stadtverwaltung habe man zu den Stoßzeiten eine Verkehrssicherung eingerichtet. Trotzdem bittet die Polizei um besondere Vorsicht.