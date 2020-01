Beim Harzer Zwergencup hofft man auf baldigen Schneefall

Braunlage. Die geplanten ersten Rennen am 18. und 19. Januar sind derzeit stark gefährdet – selbst am Wurmberg liegt derzeit nicht genügend Schnee.

Der Winter hat im Harz noch nicht so richtig Einzug gehalten – das beeinflusst auch die Planungen für den Harzer Zwergen-Cup 2020. Die ersten beiden Rennen sollten ursprünglich am 18. und 19. Januar ausgetragen werden, am Samstag unter der Regie des WSV Braunlage, am Sonntag unter dem Kommando des LSKW Bad Lauterberg.

Derzeit deutet allerdings vieles darauf hin, dass die ersten Rennen verschoben werden müssen, berichtet Dirk Daske vom LSKW: „Am Wurmberg gibt es derzeit nur ein ganz schmales Band Schnee und für die nächsten Tage sind auch noch deutliche Plustemperaturen angesagt.“

So heißt bei den Verantwortlichen genauso wie bei den vielen Kindern, die den Zwergencup nutzen, um erste Rennerfahrungen zu sammeln, vor allem eines: Hoffen auf Schnee – und das möglichst bal. Insgesamt sechs Rennen sind in diesem Winter geplant. Weitere Infos unter www.facebook.com/zwergencup.