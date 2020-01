Weiteste Anreise zur Wanderung hatte ein Ehepaar aus Chicago

Seit inzwischen 45 Jahren veranstaltet der MTV Förste jährlich zwei Volkswanderungen zum Jagdhaus im Westerhöfer Wald. Die 88. Wanderung fand diesmal kurz vor dem Jahreswechsel bei herrlichem Sonnenschein und winterlichen Temperaturen statt.

Durch den Frost waren die Waldwege und der Platz vor dem Jagdhaus gut begehbar. Mehr als 1.000 Wanderer waren der Einladung des MTV Förste zum Volkswandern gefolgt. Damit wurde das Vorjahresergebnis deutlich übertroffen. Insgesamt konnten 170 Wandermedaillen vergeben werden. Die Medaillen erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Besonders erfreulich ist, dass 88 Neuwanderer zum ersten Mal am Jagdhaus begrüßt werden konnten.

Neun Teilnehmer stets dabei

Neun Teilnehmer haben bisher an allen 88 Wanderungen teilgenommen. An vier Wanderer konnte die Medaille für 80 Wanderungen ausgegeben werden. Sechs Teilnehmer waren jünger als ein Jahr, acht Teilnehmer älter als 80 Jahre. Das zeigt die Beliebtheit der Veranstaltung quer durch alle Altersgruppen. Der älteste Teilnehmer war sogar 89 Jahre alt. Neben vielen Wanderern aus den umliegenden Gemeinden konnte auch ein Ehepaar aus Chicago in den USA begrüßt werden. Die Beiden hatten damit wohl die weiteste Anreise.

35 Helfer vom MTV Förste sorgten für das leibliche Wohl, die Anmeldung und die Verteilung der Medaillen. „Es sei noch einmal betont, dass die Durchführung einer solchen Wanderung nur durch engagierte Vereinsmitglieder möglich ist“, lobt der MTV-Vorsitzende Michael Kasten sein Team und dankte auch der Feuerwehr Lasfelde und dem Klosterforstamt Westerhof, die den MTV bei der Durchführung der Veranstaltung tatkräftig unterstützt haben. Das 89. Volkswandern findet am 1. Mai statt.

Weitere Bilder auf der Homepage des MTV Förste unter www.mtv-foerste.de.