Unbekannte werfen Wodka-Flasche gegen Fensterscheibe

Bad Lauterberg. Unbekannte warfen in der Neujahrsnacht eine Wodkaflasche gegen ein Fenster eines Wohnhauses in der Wissmannstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben in der Neujahrsnacht, 1. Januar, in Bad Lauterberg eine Wodkaflasche gegen ein Fenster eines Wohnhauses geworfen. Darüber informiert nun die Polizei Göttingen und bittet etwaige Zeugen um Hinweise.

Laut Polizei haben der oder die Täter zwischen 1.30 Uhr in der Nacht und 10 Uhr morgens in der Wissmannstraße in Bad Lauterberg eine bodentiefe Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses mit einer Wodkaflasche beworfen. Beim Aufprall ging die äußere Scheibe der Doppelverglasung zu Bruch.

Die Höhe des verursachten Schadens steht noch nicht fest. Von den Tätern fehle zur Zeit jede Spur. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter der 05524/9630.POL