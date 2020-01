Betrieb im Cult-Fashioncafé wird eingestellt

„Wir machen’s wie die Spitzensportler und hören auf, wenn es am Schönsten ist“, teilt Familie Mangold den Gästen seines Cult-Fashioncafés in Bad Lauterberg mit. Das Eiscafé hat am Samstag seinen letzten Öffnungstag und schließt am 6. Januar nach gut fünf Jahren – nicht aus wirtschaftlichen Gründen,...