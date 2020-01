Neues Nationalparkprogramm: Wald auf dem Weg zur Wildnis

Der Nationalpark Harz hat sein neues Naturerlebnis-Programm für 2020 veröffentlicht. Etwa 1.000 Termine und Veranstaltungen werden Gästen im neuen Jahr geboten. Darauf macht der Nationalpark in einer Pressemitteilung aufmerksam. Das Programm gibt es ab sofort in Druckform, zudem steht es als Download auf www.nationalpark-harz.de zur Verfügung.

Ausgedehnte Wälder im Wandel zur Wildnis, bizarre Felsen, jahrtausendealte Moore, ursprüngliche Bachläufe und der majestätische Brocken mit seiner Höhe von 1.141 Metern – all dies mache die„Sagenumwobene Bergwildnis“ des Nationalparks Harz aus, schreibt Andreas Pusch, Leiter des Nationalparks, in seinem Vorwort zum neuen Programm. Der Harz sei einer der größten deutschen Waldnationalparke und war der erste länderübergreifende Nationalpark Deutschlands. 97 Prozent der Nationalparkfläche sind mit Wald bedeckt. Und mit nahezu 25.000 Hektar Fläche nimmt er rund zehn Prozent der Gesamtfläche des Harzes ein.

Viel zu entdecken – zu jeder Jahreszeit

Für Naturbegeisterte gibt es im Nationalpark Harz zusammen mit Nationalpark-Rangern, Förstern und den Mitarbeitern der Nationalparkhäuser deswegen auch zu allen Jahreszeiten viel zu entdecken. Auerhuhn- und Borkenkäfer-Sprechstunde, Luchsfütterungen, Fledermaus-Exkursion, Vorträge, etwa zum Vogel des Jahres, Tierspurensuche oder ein Naturerlebnis für die ganze Familie – thematisch ist für jeden etwas dabei. „Lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt der Themen, die wir in unserem jährlichen Naturerlebnis-Programm wieder für Sie zusammengetragen haben“, lädt Pursch ein.

2020 hat der Nationalpark einen inhaltlichen Schwerpunkt auf das Thema „Der Nationalparkwald auf dem Weg zur Wildnis“ und den Klimawandel gelegt. „Schon bisher gab es dazu viele Angebote, doch mit dem fortschreitenden Waldwandel mehren sich die Fragen unserer Gäste dazu“, heißt es vonseiten der Nationalpark-Verwaltung. Das neue Angebot der Borkenkäfer-Sprechstunde kommt dem entgegen.

Klimawandel ist in der Region angekommen

Nationalpark-Leiter Pusch schreibt dazu: „Es wird sehr deutlich, dass der Klimawandel auch in unserer Region angekommen ist und uns weiterhin eine Reihe von extremen Klimaereignissen beschert. Langanhaltende Dürre und ständig neue Hitzerekorde machen unseren Harzwäldern zu schaffen und begünstigen den Borkenkäfer weiter. Aber auch wenn immer mehr tote Bäume im Nationalpark zu sehen sind, ist dieser Wald so lebendig und dynamisch wie selten zuvor.“ Bei Führungen mit Mitarbeitern oder beim Besuch einer der Besuchereinrichtungen werden alle Fragen rund um das Thema beantwortet.

Das neue Naturerlebnis-Programm „Unterwegs im Nationalpark Harz 2020“ ist nicht nur in gedruckter Form, sondern auch als Download verfügbar. Auf der Nationalpark-Webseite finden Interessierte in der Rubrik „Veranstaltungen“ außerdem alle Termine chronologisch geordnet. Auch eine Auswahl nach Ort oder Veranstaltungstyp ist hier möglich. Zur besseren Planung können Termine aus dem digitalen Kalender auch direkt in den Handy- oder Outlook-Kalender heruntergeladen werden. Eine Kartenübersicht macht das Finden des Veranstaltungstreffpunkts noch einfacher.

Das gedruckte Naturerlebnis-Programm enthält zusätzlich zu den Veranstaltungsterminen 2020 wieder viele Zusatzinformationen über all das, was der Nationalpark darüber hinaus zu bieten hat – angefangen bei den Nationalparkhäusern, den Nationalpark-Partnern und Nationalparkgemeinden bis hin zu öffentlichen Verkehrsanbindungen, Umweltbildung und vielem mehr.

Das Heft im Flyer-Format ist in allen Nationalparkhäusern und Informationsstellen, bei den Rangern und in zahlreichen Tourist-Infos der Region erhältlich.