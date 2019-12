Bei Wacker soll es weitergehen – nur wie, das ist die Frage

Nordhausen. Das Präsidium des angeschlagenen Fußball-Regionalligisten aus Nordhausen kündigt Gespräche mit allen Spielern an, Vorrang hat die Nachwuchsabteilung.

Der Fußball-Regionalligist FSV Wacker 90 Nordhausen befindet sich zwar derzeit in der Winterpause, ruhig geht es bei den finanziell angeschlagenen Rolandstädtern deshalb aber nicht zu. Die Zukunft des Teams ist weiter offen, mit Jan Löhmannsröben hat ein erster Spieler den Club bereits verlassen.

Das Wacker-Präsidium und der Ehrenrat haben die Ursachen für den Insolvenzantrag gemeinsam besprochen, diesbezüglich auch den vorläufigen Insolvenzverwalter kontaktiert und die aktuelle Situation analysiert. Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Spielbetriebsgesellschaft mbH soll im Januar eröffnet werden. Hier ist allein der Geschäftsführer Nico Kleofas vollumfänglich gefordert, dem Insolvenzverwalter entsprechend zuzuarbeiten und bei der Aufarbeitung aller Unterlagen zu unterstützen. „Aus der heutigen Sicht, nach Vorliegen der aktuellen Unterlagen und auf Grund des Gesprächs mit dem Insolvenzverwalter, gehen das Präsidium und der Ehrenrat davon aus, dass der Verein von der Insolvenz selbst nicht betroffen ist; der Verein ist damit handlungsfähig“, heißt es in einem Mitteilung des Präsidiums.

Der Ehrenrat und das Präsidium sind sich zudem einig, dass die aktuell handelnden Präsidiumsmitglieder in der Übergangsphase bis zur Mitgliederversammlung im Frühjahr 2020 den Verein weiterführen müssen.

Spielbetrieb soll weiterlaufen

Unter diesem Aspekt wurden in intensiven internen Diskussionen die Aufgaben sowie die Vertretungs- und Handlungsberechtigungen unter den Präsidiumsmitgliedern klar definiert sowie neu verteilt. Der Ehrenrat wird in engem Kontakt mit dem Präsidium die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Vereins begleiten. „Ziel des Vereins ist es, den bisherigen Spielbetrieb, vor allem den aller Nachwuchsmannschaften aufrechtzuerhalten“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Daher werden nun Gespräche mit allen Beteiligten (Trainer, Übungsleiter, Angestellte der Geschäftsstelle) sowie mit Beginn des neuen Jahres mit allen Spielern der ersten Mannschaft, der U23 sowie der U19 geführt, kündigte das Präsidium an. Mit den Nachwuchstrainern und Übungsleitern wurden bereits intensive Gespräche geführt; Im Ergebnis wurde von allen Seiten die weitere Mitarbeit und Unterstützung zugesagt. „Gleichzeitig müssen Gespräche mit Wirtschaft, Politik und Geldinstituten geführt werden, um eine neue wirtschaftliche Basis des Vereins zu sichern“, wird in der Mitteilung betont.

Als erster Spieler aus der bisherigen Regionalliga-Mannschaft hat derweil Jan Löhmannsröben seinen Abschied verkündet und einen neuen Verein gefunden. Der 28-jährige Mittelfeldmann, der erst im Sommer wieder nach Nordhausen zurückgekehrt war, wechselt zum Drittligisten SC Preußen Münster. Beim Vorletzten unterschrieb Löhmannsröben einen Vertrag bis Saisonende. „Jan ist genau der Spielertyp, der uns in der derzeitigen Situation guttun wird. Er will unbedingt zurück in die 3. Liga und nochmal voll angreifen“, sagt Malte Metzelder, Geschäftsführer Sport bei den Preußen.