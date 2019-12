BG Göttingen will bei Medi Bayreuth nachlegen

Bayreuth. Die Veilchen hoffen in der Basketball-Bundesliga auf den zweiten Sieg in Folge. BG-Guard Kyan Anderson trifft in Bayreuth auf seinen Ex-Club.

Kurz fällt das Weihnachtsfest in dieser Saison beim Team der BG Göttingen aus. Schon am zweiten Weihnachtsfeiertag steht für die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers das nächste Duell in der Basketball Bundesliga auf dem Programm. Die Südniedersachsen sind am Donnerstag, 26. Dezember, ab 18 Uhr in der Oberfrankenhalle bei Medi Bayreuth zu Gast. Bereits am Tag zuvor machen sich die Veilchen nach einer Trainingseinheit auf den Weg nach Oberfranken, trainiert wird auch am heutigen Heiligabend.

„Bayreuth spielt recht schnellen Basketball“, sagt BG-Co-Trainer Hylke van der Zweep. „Darum ist es wichtig, dass wir in der Verteidigung schnell zurücklaufen. Gegen Bonn haben wir das in der zweiten Halbzeit gut gemacht.“ In sehr guter Form präsentierte sich BG-Aufbauspieler Kyan Anderson bei der Generalprobe vor dem Duell mit seinem Ex-Klub Bayreuth. 32 Punkte (seine Liga-Bestleistung) erzielte der US-Amerikaner am vergangenen Samstag beim wichtigen 80:77-Sieg gegen die Telekom Baskets Bonn.

Bayreuth, dass im FIBA Europe Cup in der Runde der letzten 16 steht, verlor hingegen das letzte Spiel – wenngleich es beim 84:89 bei den starken Riesen Ludwigsburg knapp zuging. Überragender Medi-Akteur war der deutsche Center Andreas Seiferth mit 27 Punkten. Ähnlich wie beim letzten BG-Gegner aus Bonn ist die Last des Punktens beim Tabellenelften auf viele Schultern verteilt. Die meisten erzielen die beiden US-Guards Bryce Alford (12,9) und James Woodard (11,8). Stark: Nur 12,8 Ballverluste erlaubt sich Medi pro Spiel – zweitbester Wert der BBL.