Startplätze für den Harzer Hexentrail 2020 sind heiß begehrt

Am 24. August fand der 6. Harzer Hexentrail statt, die nächste Auflage gibt es am 5. September 2020.

Bis zur nächsten Auflage des Harzer Hexentrails sind es noch einige Monate, am 5. September 2020 wird wieder für den guten Zweck durch den Harz gewandert. Auch die genaue Route steht noch nicht endgültig fest, dennoch sich die Startplätze bereits heiß begehrt. Fast zwei Drittel des Startplatzkontingents sind bereits jetzt vergeben.

Bis Mitte Dezember hatten sich schon 67 Teams mit 308 Teilnehmern angemeldet, insgesamt 500 Teilnehmer können teilnehmen. Beim vergangenen Hexentrail wurde dieses Kontingent komplett ausgeschöpft, einige Teams hatten sogar das Nachsehen und konnten keinen Platz mehr ergattern. Angeboten werden bei der Benefizveranstaltung wieder zwei Strecken, die lange Variante mit 60 Kilometern und die kürzere 35 km-Variante.

Fest steht, dass der Start der längeren Strecke in Seesen erfolgt, die Teilnehmer der kürzeren Strecke starten in Hahnenklee. Das Ziel ist traditionell die Stadthalle in Osterode, etliche Höhenmeter müssen zuvor aber absolviert werden. Jedes Team (mindestens vier und maximal sieben Personen) sammelt Spenden und schlägt als Empfänger ein selbst ausgesuchtes gemeinnütziges Projekt vor. Welche Projekte sich über Spenden freuen dürfen, wird am Ende ausgelost.

Weitere Informationen zur Online-Anmeldung unter www.harzer-hexentrail.de.