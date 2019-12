Cedric Meissner steht erneut im DTTB-Anschlusskader

Osterode. Der 19-Jährige Tischtennisspieler aus Osterode lebt und trainiert inzwischen in Düsseldorf. Für den 1. FSV Mainz 05 spielt er in der zweiten Liga.

Tolle Nachrichten für den aus Osterode stammenden Tischtennisspieler Cedric Meissner. Der inzwischen für den 1. FSV Mainz 05 in der zweiten Liga aktive 19-Jährige wurde durch Helmut Hampl, Cheftrainer des Deutschen Tischtennis-Zentrum in Düsseldorf, erneut für den Anschlusskader (auch U23-Kader genannt) für das Jahr 2020 nominiert.

Meissner, der in der Jugend über den TTC PeLaKa und den TTC GW Hattorf den Weg in die höheren Klassen fand, wurde am Bundesstützpunkt Hannover ausgebildet. Beim TTVN absolvierte er zudem sein FSJ, ehe er zum Training in die Profigruppe nach Düsseldorf wechselte.