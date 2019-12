Rapper Sido begeistert bei Geburtstagsparty des Clubs Savoy

Kurz, aber auf den Punkt: Knapp 35 Minuten hat Rapper Sido anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Clubs Savoy in Göttingen auf dem Main Floor performt. Die Tanzfläche ist brechend voll, in den hinteren Reihen stehen Gäste auf Tischen und Stühlen. Das Publikum ist textsicher und filmt von so ziemlich jedem Punkt des Raumes mit. Der Auftritt des bekannten Rappers war Höhepunkt der Party zum runden Geburtstag des Göttinger Clubs.

