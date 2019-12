B27 ist nach Fällarbeiten wieder frei

Das Forstamt Lauterberg hat seine Baumfällarbeiten an der B27 beendet. Die Bundesstraße zwischen Bad Lauterberg und Oderhaus ist wieder freigegeben. Die Straßensperrung war nötig geworden, weil trockene Bäume und abgestorbene Äste auf die Straße reichten. Am Steilhang wurden auch solche Bäume entfernt, die nicht mehr standsicher waren oder bei Sturm auf die Straßen zu brechen drohten. Stabile Baumarten wie Hainbuchen oder Bergahorne verbleiben am Hang. Sie gelten als trockenheitsbeständiger und sturmfester.

Auf einem Straßenabschnitt von insgesamt vier Kilometern Länge hatten Forstunternehmen und Forstwirte der Niedersächsischen Landesforsten geschädigte Buchen und Fichten gefällt.