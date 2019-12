Brückenbau am Uferbach abgeschlossen

Fische und Kleinstlebewesen können jetzt wieder grenzenlos im Uferbach bei Badenhausen wandern. Durch den Bau einer neuen Brücke und eines Großdurchlasses hat das Forstamt Riefensbeek mit der Forstgenossenschaft und der Feldmarkinteressentschaft Badenhausen ein barrierefreies Fließgewässer geschaffen. Dazu ersetzte der Wegebaustützpunkt der Niedersächsischen Landesforsten die alte Brücke von 1927 durch eine moderne Beton-Haubenbrücke. Der Forstweg wurde angepasst, so dass künftig nur noch eine Brücke und ein Großdurchlass erforderlich sind, statt wie bisher zwei Brückenbauwerke.

Ziel war es, eine schwerlastfähige Gewässerüberquerung zu schaffen und gleichzeitig den ökologischen Zustand des Waldbaches zu verbessern. Die Wegebau-Fachleute konstruierten die neue Brücke so, dass das natürliche Bachbett darunter erhalten bleibt und die Lichtverhältnisse am Gewässer deutlich verbessert wurden. Die Bachsohle aus großen Steinen, Kies und Sand ist ein wichtiger Bereich für zahlreiche bachbewohnende Insekten, Schnecken und nicht zuletzt Fische. Insbesondere die Kleinstlebewesen nutzen das natürliche Kies-Sand-Gemisch nicht nur als Lebensraum. Sie benötigen den strömungsarmen Bereich auch zur Fortbewegung stromaufwärts. Die alten Brückenbauwerke stellten ein Hindernis für eine Vielzahl an Bachmikroorganismen dar.

Der neue Großdurchlass ist nun waagerecht verbaut, um die Strömungsgeschwindigkeit so gering wie möglich zu halten. Zusätzlich ist der Durchlass so tief eingebaut, dass sich rund ein Drittel des Durchmessers mit Sediment füllen kann – eine ideale Wanderzone für Mikroorganismen.

Die Kosten für das Projekt tragen die Forstgenossenschaft Badenhausen und weitere Anlieger.