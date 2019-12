Anmeldungen für Great Barrier Run 2020 sind schon möglich

Der Great Barrier Run in Göttingen hat sich in nur fünf Jahren einen festen Platz im südniedersächsischen Sportgeschehen gesichert. Bei der vergangenen Auflage im September waren mehr als 3.200 Sportler an den Start gegangen, um gemeinsam über Hindernisse zu klettern oder durch den Matsch zu rutschen. Schon jetzt wirft die sechste Auflage ihre Schatten voraus, am 5. September 2020 verwandelt sich das Gelände rund um das Göttinger Unisport-Zentrum wieder in einen riesigen Abenteuerspielplatz.

Die Veranstalter versprechen wieder eine abwechslungsreiche Laufstrecke quer über urbanes Gelände, durch den Wald, über Treppen vorbei an Freunden, Fans und Familien. Dabei wird sich die Länge der einzelnen Runde ein wenig auf sechs Kilometer erhöhen. Zur Auswahl steht für alle Teilnehmer wieder die einfache oder doppelte Runde. Auf der Strecke gilt es, mehr als 20 Hindernisse zu meistern – kletternd, springend und manchmal auch krabbelnd.

Ein ganz besonderes Augenmerk gilt dabei dem Teamgedanken. „Wir wollen, dass ihr gemeinsam Spaß habt und euch gegenseitig über die Hindernisse helft“, verspricht das Orga-Team. Die Online-Anmeldung wurde inzwischen freigeschaltet, für Teamanmeldungen gibt es erneut attraktive Rabatte.

Weitere Informationen sowie die Anmeldung unter www.great-barrier-run.de.