Goslar Die Polizei sucht nach Zeugen, die am späten Mittwochabend am Goslarer Bahnhof, Bahnsteig zu Gleis 2, etwas beobachtet haben.

Unbekannter bedroht und schlägt Lokführer in Goslar

Ein Unbekannter hat am späten Mittwochabend gegen 21.40 Uhr einen Lokführer und einen Zugbegleiter am Goslarer Bahnhof auf dem Bahnsteig zu Gleis 2 mit dem Tode bedroht. Darüber informiert die Polizei. Demnach stellte sich der Unbekannte dem Lokführer derart in den Weg, dass dieser seinen Arbeitsplatz nicht aufsuchen konnte. Im Anschluss schlug der Täter diesem gegen den Hinterkopf, um sich dann unerkannt vom Ort des Geschehens zu entfernen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Goslar unter Telefon 05321/3390 zu melden.