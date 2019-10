Auf frischer Tat ertappt: Polizei verhindert Diebstahl

Northeim Die Polizei in Northeim hat drei Männer beim Diebstahl von Altmetall, Kupferkabeln und Batterien erwischt.

Auf frischer Tat ertappt wurden am Mittwochnachmittag drei Männer, die gerade dabei waren, Altmetall, Batterien und Kupferkabel von einer Zuckerfabrik in Northeim zu stehlen. Zunächst wurden die Männer beobachtet, wie sie mit einem Transporter auf das Gelände in der Auestraße fuhren und das Diebesgut aufluden. Bevor sie das Gelände wieder verlassen konnten, wurden sie von der Polizei geschnappt. Gegen die Drei wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Nachdem sie bei der Polizei erkennungsdienstlich behandelt wurden, wurden sie wieder nach Hause entlassen. Ein Schaden ist laut Polizei nicht entstanden.