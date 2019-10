Hattorfer Tischtennis-Teams zeigen jede Menge Nervenstärke

Zuletzt waren es die Damen, die als einzige beim Saisonstart des TTC GW Hattorf erfolgreich auftraten. Diese gute Frühform konnten sie auch in den folgenden Partien aufrecht erhalten.

Gegen den TSV Hilwartshausen, gegen den bisher noch kein Sieg gelungen war, gab es nun einen 8:6-Erfolg. Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel, Anna Böttcher/Desireé Fürst siegten zum 1:0, und in der Einzelrunde legte Böttcher das 2:1 nach. Daraufhin gelang den Gästen ein Doppelschlag. Fürst mit dem 3:3 und Ute Borowski mit einem nervenstarken 11:6 im fünften Satz zum 4:4 hielten die Hattorferinnen im Spiel. Ein weiterer Fünfsatz-Sieg von Martina Kretschmer bescherte den erneuten Führungswechsel. Nach einer postwendenden Niederlage ebenfalls im fünften Satz war es Fürst, die mit dem 7:6 einen Matchball auflegte für Borowski. Deren Nervenstärke war ja bereits erprobt – sie bewies diese erneut bei ihrem Sieg zum 8:6-Endstand.

Spannung pur wird geboten

Auch in der nächsten Bezirksligabegegnung gegen den TSV Seulingen war Spannung pur angesagt, als das Spielglück wieder hin und her wogte: 2:0 für den TTC, dann 2:2, dann 4:2 dank Martina Kretschmer und Sigrid Rusteberg, dann wieder 4:4. Ein Fünfsatz-Sieg von Kretschmer und eine ebensolche Niederlage von Rusteberg brachten das 5:5, ehe Seulingen erstmals in Führung ging. Böttcher und Fürst eroberten diese zurück, doch als das letzte Spiel wieder an die Gäste gegangen war, stand das 7:7-Remis fest.

Die ersten Herren standen den Damen dieses Mal in nichts nach. Das gilt sowohl für den Pokalauftritt gegen den Dasseler SC II als auch für das erste Ligaheimspiel gegen den TTC Förste. Im Regionspokal stand es schnell 0:2, ehe die Hausherren in Tritt kamen und durch Mark Stiemerling den Anschluss herstellten. Das anschließende Doppel war ein wahrer Krimi – mit 12:10 im Entscheidungssatz gelang Felix Monjau/Stiemerling der Ausgleich, bevor die Gäste noch einmal vorlegen konnten. Ein weiterer Fünfsatz-Erfolg von Stiemerling rettete die Grün-Weißen in das letztmögliche Spiel, das dann Marc Hensel zum umjubelten 4:3 gewinnen konnte.

Starke Aufholjagd der Hattorfer

Spannend ging es weiter: Gegen den TTC Förste in der Bezirksklasse legten Uwe Barke/Olaf Oppermann nach fünf Sätzen zum 1:0 vor, Marc Hensel/Roman Tront siegten zum 2:1. Danach übernahmen die Gäste das Kommando: Einzig Barke gelang ein Sieg in der ersten Einzelrunde. Erst Hensel war wieder erfolgreich und verkürzte auf 4:6. Dem 4:7 setzten erneut Barke sowie Felix Monjau den 6:7-Anschluss entgegen, doch mit dem 6:8 hatte Förste bereits ein Unentschieden sicher. Die Hattorfer stemmten sich mit aller Kraft gegen die drohende Niederlage. Tront konnte einen 0:2-Satzrückstand noch in einen Sieg drehen. Im Schlussdoppel waren es Barke/Oppermann, die über die volle Satzdistanz noch ein 8:8 sicherten – nach diesem Spielverlauf ein klarer Punktgewinn.

Die zweiten Herren fanden in der Kreisliga ihren Meister im FC Windhausen. Nur Frank Pfeiffer und Robert Katzer steuerten beim 2:7 Siege bei. Die vierten Herren trafen im Kreispokal auf den SV Hörden II. Auch hier ging es äußerst eng zu. Klaus Sukhardt konnte sein erstes Spiel mit 12:10 im fünften Satz für sich entscheiden. Ralf Kasparek erhöhte auf 2:0. Die Gäste schlugen zum 2:2 zurück, so dass es dem gut aufgelegten Sukhardt vorbehalten war, den TTC wieder nach vorn zu bringen. Erneut glich Hörden aus, es ging in das Entscheidungsspiel. Hier bewies Kasparek gute Nerven und siegte auch in seinem zweiten Einzel zum 4:3-Erfolg.