BG Göttingen ist bei den Merlins Crailsheim chancenlos

Auch die BG Göttingen hat den Siegeszug der Hakro Merlins Crailsheim in der Basketball Bundesliga nicht aufgehalten. Bei den Süddeutschen hielt die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers am Samstagabend nur in den Anfangsminuten mit und musste sich am Ende deutlich 57:83 (26:34) geschlagen geben. „Crailsheim hat den Sieg verdient. Ich zufrieden mit der Leistung meines Teams, denn wir haben eine tolle Defense gespielt. Crailsheim erzielt durchschnittlich über 100 Punkte pro Spiel. Wir haben ihre Wurfquote heute bei 37 Prozent gehalten“, sagte Roijakkers anschließend.

Vor 2.566 Zuschauern in der Arena Hohenlohe zeigten die Südniedersachsen in der ersten Hälfte eine gute defensive Leistung, kamen allerdings im Angriff nicht ins Spiel. Dabei starteten die Veilchen selbstbewusst und gingen durch Dominic Lockhart 7:4 in Front (4.). Dann drehten die Merlins mit einem 2:7-Lauf die Partie. Dennis Kramer sorgte zwar nochmals für die BG-Führung (14:12/8.), es folgte jedoch ein 0:6-Lauf zum Viertelende.

Den Start ins zweite Viertel verpatzte die BG. DeWayne Russell baute den Vorsprung der Zauberer auf 16:25 aus (13.). Beide Teams hatten in der Folge schlechte Wurfquoten, wobei Crailsheim insgesamt trotzdem besser zielte und sich so absetzte. Ein Dreier von Bennet Hundt brachte die Veilchen zumindest in Schlagdistanz.

Nach dem Seitenwechsel wuchs der BG-Rückstand aber immer weiter an, die Göttinger waren komplett von der Rolle waren. Nur 25 Prozent ihrer Dreierversuche fanden ihr Ziel, zudem leistete sich die Roijakkers-Truppe 19 Ballverluste – zu schlechte Werte, um den vor Selbstbewusstsein strotzenden Crailsheimern gefährlich zu werden. Bester Veilchen-Werfer war Hundt mit 14 Punkten. Für Crailsheim erziele Quincy Ford ein Double-Double (16 Zähler, zehn Rebounds).