Die Harzer Falken stehen vor der ersten echten Nagelprobe

Wie einst in der Oberliga: Maximilian Bauer (am Puck) und Erik Pipp treffen mit den Falken auf den HSV

Braunlage. In der Eishockey-Regionalliga Nord sind die Braunlager zweimal auswärts gefordert: am Samstag beim Hamburger SV und am Sonntag im Derby in Salzgitter.

Nach dem lockeren 7:0-Aufgalopp gegen die 1b-Mannschaft der Crocodiles Hamburg am vergangenen Wochenende stehen für die Harzer Falken in der Eishockey-Regionalliga Nord an diesem Wochenende die ersten beiden richtigen Reifeprüfungen an. Am Samstag sind die Braunlager zunächst beim Vizemeister der vergangenen Spielzeit, dem Hamburger SV, gefordert. Am Sonntag folgt der erste Berg-gegen-Tal-Derby bei den Salzgitter Icefighters.

Vor dem Nachbarschaftsduell liegt der Fokus allerdings auf dem Spiel an der Elbe. Los geht es am Samstag um 17.45 Uhr, gespielt wird in der Volksbank Arena, in unmittelbarer Nähe des Volksparkstadions und der Barcleycard Arena gelegen. Die Hamburger haben bislang noch kein Spiel bestritten, mit dem Duell gegen die Falken startet der HSV in die Saison. In den Testspielen gegen die Weserstars Bremen sowie zweimal gegen den CET Timmendorf überzeugten die Hamburger und fuhren Siege ein. Nur gegen den Oberligisten Rostock musste sich das Team von Coach Darius Kania geschlagen geben.

HSV fast ohne Kontingentspieler

Die HSV-Mannschaft ist praktisch komplett zusammengeblieben. Etliche Spieler standen sogar schon zu Oberliga-Zeiten auf dem Eis, bis 2016 waren die Hamburger in der dritthöchsten Liga auch ein Gegner der Falken. Die Verteidigung wird von Routinier Marcel Schlode angeführt, neben ihm spielt mit Gino Blank ein noch junger, aber schon DEL2-erfahrener Defender.

Bester Stürmer der vergangenen Saison beim HSV war Pascal Heitmann mit 43 Scorerpunkten in nur 18 Partien. Ihm zur Seite wird mit dem Esten Daniil Fursa auch ein Kontingentspieler auflaufen. Der aus Tallinn stammende Nationalspieler überzeugte die Hamburger mit seinen Leistungen in den Testspielen. In der vergangenen Spielzeit war der 22-Jährige in der Ukraine aktiv.

Unterstützung erhalten die Hamburger bei ihrem ersten Heimspiel von oberster Stelle: Auch HSV-Präsident Marcell Jansen hat sich angekündigt. „Sie haben viele qualitativ gute Spieler im Kader, und ich denke, dass wir ein Spiel auf Augenhöhe sehen werden“, ist sich Falken-Trainer Jan Bönning der Schwere der Aufgabe bewusst.

Am Sonntag folgt dann das Derby bei den Icefighters aus Salzgitter. Los geht es am Salzgitter-See um 18 Uhr. Wie die Falken sind auch die Icefighters mit einem Sieg in die Saison gestartet, die Weserstars Bremen wurden mit 5:3 bezwungen. „In Salzgitter haben wir das erste Derby vor der Brust. Ich erwarte zwei hochmotivierte Mannschaften, die um jeden Zentimeter auf dem Eis kämpfen werden“, unterstreicht Bönning.

Einige Ex-Falken im Team

Einige Akteure der Stahlstädter sind den Harzer Fans bestens bekannt. Torwart Dennis Korff, Verteidiger Ruven Bannach sowie die Stürmer Delf Sinnecker und Thomas Herklotz haben auch schon im Braunlager Trikot gespielt, Bannach stammt sogar aus Braunlage. Auffällig bei der Mannschaft von Trainer Radek Vit sind die zahlreichen Kontingentspieler. Mit Petr Binias, Antonin Jelinek und Martin Zahora stehen gleich drei Tschechen und mit Viktors Ponatovskis und Janis Sahno zwei Letten im Kader. Nicht mit von der Partie wird Trainersohn Lukas Vit sein, der gegen Bremen eine Spieldauerstrafe kassierte und gesperrt ist.

Die Braunlager hoffen auf zahlreiche Auswärtsfahrer in beiden Partien. Personell stehen wohl alle Spieler zur Verfügung. „Es wird ein schweres, aber auch richtungsweisendes Wochenende für uns“, sagt Bönning.