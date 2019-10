Viele Hunde sind in Förste auf der richten Fährte

Sie und die Leistungsrichter sowie Fährtenleger freuten sich nicht nur, in Förste an der Prüfung teilgenommen, sondern auch gute Platzierungen erreicht zu haben.

Insgesamt 16 Hundeführer, darunter sechs Frauen, waren aus dem Einzugsgebiet des DVB Niedersachsen mit ihren Hunden der unterschiedlichsten Rassen nach Förste gekommen, um an der vom Gebrauchshundesportverein Förste ausgerichteten Landesverbandssiegerprüfung IGP FH oder am Niedersachsenpokal IFH 1, IFH 2 oder IFH-V teilzunehmen.

Mensch und Tier hatten es mit dem anspruchsvollen Gelände zwar nicht immer leicht, aber niemand ließ sich aus der Ruhe bringen. So kamen alle mit zufriedenstellenden Ergebnissen zurück aus der Fährte zum Hundeplatz in Förste. Besonders zufrieden war Claudia Tänzer (PHV Hameln). Sie hatte sich wie bereits im zurückliegenden Jahr mit Pinjo den Sieg der Königsdisziplin (IGP FH) gesichert. Damit dürfen die beiden erneut an der Bundessiegerprüfung teilnehmen.

Die beiden Leistungsrichter Rolf Panzlaff und Jörg Formella, dankten den Hundeführer und dem vierbeinigen Spürnasen für die gezeigten Leistungen und dem Verein für die bereits traditionelle Ausrichtung dieser Prüfung.

Dank an Landwirte und Jagdpächter

Der erste Vorsitzende des GHSV Förste, Wolfgang Schmidtke, wiederum dankte allen Helfern, dem Küchenteam sowie den Leistungsrichtern und Fährtenlegern dafür, dass von Anfang bis Ende Verlass auf jeden Einzelnen war. Insbesondere den Landwirten und Jagdpächtern sprach er ein großes Dankeschön dafür aus, dass deren Flächen wieder genutzt werden durften.

Dann stand die Siegerehrung im Mittelpunkt. In der Landessiegerprüfung IGP FH, bei der es galt, an zwei Tagen zwei Fährten zu finden, holten sich Claudia Tänzer und Pinjo mit 190 Punkten ein „Sehr gut“. Andrea Weinert (PHV Hameln) sicherte sich mit Quay 186 Punkte, ebenfalls ein „Sehr gut“ und Platz zwei. Der dritte Platz ging an Axel Wittig (HSV Grasleben) und Barddock, sie sicherten sich mit 174 Punkten ein „Gut“.

Der Niedersachsenpokal in IFH 1 ging an Henrik Hermann (GHSV Flachstöckheim) und Diestel, die sich mit 94 Punkten ein „Sehr gut“ holten. Platz zwei wurde gleich zweimal vergeben, und zwar an Andrea Junge (GHSV Brochthausen) und Buddy sowie an Michael Mogalle (PHV Hameln) und Bèbè. Mit jeweils 91 Punkten sicherten sie sich ebenfalls ein „Sehr gut“. Somit gab es keinen dritten, dafür aber zwei vierte Plätze. Sandra Zander (GHSV Brochthausen) und Cheerful sowie Hans-Joachim Beise (HSV Westrup-Semwede) und Orca holten sich mit 75 Punkten ein „Befriedigend“.

Beim Niedersachsenpokal in IFH 2 ging Platz eins an Thomas Borchard (GHSV Brochthausen) und Ayla, sie legten 95 Punkte vor („Sehr gut“). Christiane Klar (GHSV Stadthagen) und L’Mina kamen mit 93 Punkten und einem „Sehr gut“ auf Platz zwei. Helmut Lühr (GHSV Stadthagen) und Ivo holten sich mit 84 Punkten ein „Gut“ und Platz drei.

Beim Niedersachsenpokal in IFH-V hieß die Siegerin wieder Claudia Tänzer. Diesmal holte sie sich mit Winehouse 98 Punkte und ein „Vorzüglich“. Auf Platz zwei kamen Wolfgang Schmidtke (GHSV Förste) und Manni. Sie legten 94 Punkte vor („Sehr gut“). Diana Hartmann (PHV Settmarshausen) und Violetts kamen mit 86 Punkten und einem „Gut“ auf Platz drei.