Die SB Freiheit will zurück zum Bundesliga-Finale

Das Team der SB Freiheit will in der Luftgewehr-Bundesliga 2019/20 eine Medaille holen - die Qualifikation für die Endrunde ist das Ziel.

Freiheit. Nach dem Verpassen des Endkampfs in der vergangenen Saison wollen die Freiheiter in der Luftgewehr-Bundesliga nun wieder um die Medaillen schießen.

Nachdem die Mannschaft der Schützenbrüderschaft Freiheit im Winter 2018 die Deutsche Meisterschaft in der 1. Bundesliga Luftgewehr gewinnen konnte, verpasste man als Titelverteidiger in der vergangenen Saison erstmals seit dem Aufstieg in die Bundesliga die Finalrunde. Dabei hatten die Freiheiter ihre stärkste Saison absolviert und sich eigentlich nichts vorzuwerfen: „Obwohl wir unseren Ergebnisschnitt im Vergleich zur Meisterschaftssaison noch einmal um 0,7 Ringe steigern konnten, hatten wir am Ende bei der hohen Leistungsdichte einfach einmal zu oft verloren“, erinnert sich Christian Pinno, Cheftrainer der SB.

„Und dieses Jahr wird es noch enger zugehen“, ist sich Pinno vor dem Saisonstart der Freiheiter am Samstag sicher. Viele der Konkurrenten hätten sich personell enorm verstärkt: „Nicht nur in der Breite, sondern vor allem qualitativ.“ Trotzdem peilen die Harzer in der Nordgruppe wieder einen der ersten vier Plätze an, der das Ticket für die Play Offs im Februar bedeuten würde. „Es wird richtig schwierig werden, aber wir wollen zum Finale und dort um eine Medaille schießen“, erläutert Pinno die Zielsetzung der Sösestädter.

Höfs führt die Freiheiter an

Angeführt wird die SB Freiheit von ihrem Kapitän Sebastian Höfs, der mit einem Vorjahresschnitt von 389,00 Ringen in der Setzliste geführt wird. Neben dem 14-fachen Deutschen Meister gehen an der Spitzenposition entweder Jorge Diaz (397,00) aus Spanien, der rumänische Olympiasieger von London 2012, Alin Moldoveanu (396,25) oder Borna Petanjek (395,25) aus Kroatien auf Punktejagd.

Mit der Norwegerin Jeanette Hegg Duestad, die im September als dreifache Team-Europameisterin aus Italien zurückgekehrt ist und mit einem Schnitt von 398,00 in der Setzliste gemeldet ist, vermelden die Freiheiter den ersten namhaften Neuzugang. Jolyn Beer, stärkste deutsche Gewehrschütz der vergangenen zwei Jahre, ist mit 395,09 an Position zwei gesetzt. Hinter der Weltcupfinal-Siegerin von 2017 steht mit Michaela Thöle (393,25) die amtierende Deutsche Vizemeisterin mit dem Luftgewehr an drei. An vier folgt die Deutsche Rekordhalterin mit dem LG, Martina Prekel (393,00), die mehrfache Deutsche Juniorenmeisterin Patricia Piepjohn (392,90) folgt an fünf.

Der zweite Neuzugang, Lisa Müller, kommt von der FSG Kempten und verstärkt das Team mit einem 392,18-Schnitt. Die Sportsoldatin ist Nationalkadermitglied und war Fünfte der Europameisterschaften (EM) in Maribor 2017.

Pamela Bindel (391,33), mehrfache Deutsche Meisterin, komplettiert die Mannschaft gemeinsam mit Jessica Mager. Die Olympiateilnehmerin in London 2012 und Teamweltmeisterin von 2010 ist bereits seit 2016 Mitglied der Schützenbrüderschaft und wird nach fast vierjähriger Pause ihr Comeback bei den Freiheitern feiern.

Startschuss in die Saison

Der Startschuss fällt nahe Koblenz in Höhr-Grenzhausen mit den Duellen gegen den Wissener SV und den SV Wieckenberg. Guido Göcking, neuer SB-Sportorganisator neben Werner Kief, sieht Freiheit nicht zwangsläufig in der Favoritenrolle: „Beide Gegner sind brandgefährlich. Wir müssen uns auf zwei echte Krimis gefasst machen.“

Am Samstag trifft das Team ab 16.30 Uhr zunächst auf Wissen. Mit den beiden Neuzugängen Anna Nielsen (400,00/Dänemark) und dem Norweger Simon Clausen (397,00) stehen zwei internationale Hochkaräter für die Ausländerposition bereit. Jessie Kaps (392,29), dritter Neuzugang aus Belgien, ist bisher nicht bei internationalen Meisterschaften angetreten und deshalb als zusätzliche Ausländerin auf Position zwei startberechtigt. Benedikt Mockenhaupt (391,86) ist eine weitere Verstärkung, Tamara Zimmer (391,50) und Kevin Zimmermann (391,09) sind die bewährten Kräfte im bemerkenswerten Aufgebot der Sauerländer.

Niedersachsen-Derby am Sonntag

Um 11.30 Uhr kommt es Sonntag zum Niedersachsenderby mit dem SV Wieckenberg. Gegen das jüngste Team der Liga hatten die Harzer in der vergangenen Saison verloren. Die Dänin Stine Nielsen (397,50) ist Europameisterin 2018, mit Henrik Larsen (394,67/Norwegen) hat der SV eine echte Alternative zu bieten. Melissa Ruschel (393,73), eine der besten deutschen Juniorinnen, ist seit vier Wochen mit drei EM-Medaillen dekoriert.

An Position drei startet Tina Lehrich (393,50), Mitglied der Nationalmannschaft und ehemalige Gewinnerin des Junioren-Weltcups in Suhl. Hinter Isabell Ruschel (393,09), mehrfache deutsche Juniorenmeisterin, wartet mit Katharina Anna (392,90) eine ehemalige U21-Nationalschützin an fünf. Robin Zissel (391,71), ebenfalls EM-Medaillengewinner, ist der Neuzugang der kompakten Wieckenberger Auswahl.

Der diesjährige Heimwettkampf der SB Freiheit findet am 7. und 8. Dezember in der Osteroder Lindenberghalle statt. Zahlreiche Weltklasse-Schützen präsentieren dann wieder Spitzensport „vor der eigenen Haustür“.

Der Wettkampfplan

In Höhr-Grenzhausen

12. Oktober, 16.30 Uhr: Wissener SV – SB Freiheit

13. Oktober, 11.30 Uhr: SB Freiheit – SV Wieckenberg

In Paderborn

26. Oktober, 16.30 Uhr: SV Gölzau – SB Freiheit

27. Oktober, 13 Uhr: ST Hubertus Elsen – SB Freiheit



In Braunschweig

9. November, 16.30 Uhr: SB Freiheit – BSV Buer-Bülse

10. November, 10 Uhr: SB Freiheit – KKS Nordstemmen

In Künzel-Pilgerzell

23. November, 15 Uhr: SSG Kevelaer – SB Freiheit

In Osterode

7. Dezember, 18 Uhr: SB Freiheit – Braunschweiger SG

8. Dezember, 13 Uhr: SB Freiheit – TuS Hilgert

In Kevelaer

11. Januar, 17 Uhr: SB Freiheit – SG Mengshausen

12. Januar, 12 Uhr: SV Petersberg – SB Freiheit

In Rotenburg/Fulda

31. Januar bis 2. Februar 2020: Bundesliga-Finale

Weitere Informationen zur Luftgewehr-Bundesliga und der SB Freiheit unter www.sbfreiheit.de.