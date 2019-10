Opfer bezeugt Exzesse in Gifhorner Wohngruppe

In diesem mittlerweile geräumten Haus in der Gifhorner Jägerstraße sollen sich in einer Familienwohngruppe jahrelang Übergriffe gegen Kinder und Jugendliche ereignet haben.

Welches Schicksal durchlitten die Kinder und Jugendlichen der Gifhorner Familienwohngruppe Lichtblick? Eine heute 33-Jährige nahm es am Mittwoch vor dem Landgericht Hildesheim auf sich, ohne den Schutz der Nichtöffentlichkeit mit ihrer Zeugenaussage viele Vorwürfe von Anklägerin Christina Pannek zu untermauern. Sie hatte dem Erzieher (56) elf Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern und seiner Frau (60), einer Sozialpädagogin, fünf Fälle von Misshandlung Schutzbefohlener vorgeworfen, weil sie nichts gegen die Übergriffe unternommen habe. Die Anklage beschrieb extreme Formen eines Windelfetischs des Betreuers.

Die Nebenklägerin, die heute in Braunschweig wohnt, war von Dezember 1998 bis Juli 2002 eins von sechs betreuten Kindern in dem Einfamilienhaus in der Gifhorner Jägerstraße. Das Mädchen war wegen „Schlägen, Vergewaltigung, Zigaretten und Alkohol“ im eigenen Elternhaus erst in eine andere Pflegefamilie gekommen, versprach sich vom Wechsel zu Lichtblick „weniger Regeln und mehr Taschengeld“.

Ihre Tortur begann Anfang 1999 mit dem frühen Tod der leiblichen Mutter. Als sie danach wegen eines Albtraums einnässte, schien das dem Erzieher Vorwand genug, ihr das Tragen von Windeln aufzuzwingen, „seitdem jeden Tag“. Nötig war das nicht, auf Klassenfahrt warf das Mädchen die Windeln in den Müll. An Wochenenden und in den Ferien musste das Kind Pakete aus gebrauchten Windeln tragen, umhüllt von der Folie eines gelben Sacks. Schmerzhafte Entzündungen waren die Folge. Mit den Exkrementen aus solchen Windeln ließ sich der seinerseits gewindelte Betreuer wiederholt in der Wanne liegend füttern. Danach legte er sich „zum Kuscheln“ zu dem Kind ins Bett.

Mehrfach sperrte der Betreuer das Opfer tagelang bei Wasser und Brot in einen mit zwei Vorhängeschlössern gesicherten Hundekäfig. Begründet wurden solche Behandlungen als Bestrafung für augenscheinlich willkürlich definierte Regelverstöße.

Nach sogenannten Babyspielen musste das Mädchen in der Mutterrolle die volle Windel des Betreuers wechseln und „ihn saubermachen“. Auf Nachfrage von Richterin Barbara Heidner bestätigte die Zeugin, dass sich der Erzieher dabei sexuell erregte. Die Zeugin geriet auch in die Babyrolle, dann waren Mitbewohner die „Eltern – wir sind dazu verdonnert worden“. Es gab Brei und Fläschchen.

Bei Reiterspielen mit Trense und Gerte ging es für sie auf dem Rücken des Erziehers „ab durch den Hausflur“.

Die Sozialpädagogin soll eine Mitbewohnerin nach einem Tobsuchtsanfall der Zeugin auf sie urinieren lassen haben.

Konfrontiert mit Briefen und zahlreichen Schriftstücken, die als „Vertrag“ überschrieben waren und die Exzesse gewissermaßen regelhaft definierten, konnte sich die Zeugin nicht erinnern, bestätigte aber, dass es sich um ihre Handschrift und die des Betreuers handelte. Darin war das Reinigen des WCs von Hand und das Putzen des Flurs mit einer Nagelbürste als Sanktion beschrieben.

Freiwillig habe sie all dies nicht erduldet, beteuerte die Zeugin. In den Hundekäfig etwa „da geht man auf keinen Fall freiwillig rein, definitiv nicht“.

Dafür, dass die Quälerei erst Anfang 2019 angezeigt wurde, nannte die Zeugin zwei Gründe: „Ich dachte, ich bin damit allein. Ich wollte damit einfach nur abschließen.“ Einen Versuch, Hilfe zu finden, hatte sie gleichwohl bereits 2002 unternommen. Damals habe sie sich mit einer externen Betreuerin an den Bereichsleiter der Jugendhilfe der Kästorfer Diakonie als Trägerin der Wohngruppe gewandt – vergeblich.

Die Angeklagten, flankiert von je zwei Pflichtverteidigern, verfolgten die Aussage konzentriert, bisweilen teilnahmslos. Beide machten sich umfangreiche handschriftliche Notizen, blieben aber sitzen, wenn die Vorsitzende vorn am Richtertisch den Prozessbeteiligten Unterlagen und Skizzen zeigte.