HSG oha spielt gegen Emmerthal vor der Pause groß auf

Zweites Heimspiel, zweiter Sieg – die Bilanz der Verbandsliga-Handballer der HSG oha vor heimischer Kulisse kann sich durchaus sehen lassen. Die gewohnt heimstarken Harzer gewannen am Samstagnachmittag in der ordentlich gefüllten Mahntehalle mit 27:21 (16:9) gegen die TSG Emmerthal. Gerade in der...