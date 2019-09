Bei der letzten Wanderung geht es durch die Goldene Mark

Werxhausen. Der SV Fortuna Werxhausen ist am Sonntag Gastgeber der letzten Station der KSB-Veranstaltungsreihe „Wandern mit andern“ in diesem Jahr.

Auf eine neue Rekord-Teilnehmerzahl steuert die Wanderserie „Wandern mit andern“ in der Sportregion Südniedersachsen zu. Unter der Schirmherrschaft des Göttinger Landrates Bernhard Reuter hat der KSB Göttingen-Osterode auch in diesem Jahr wieder engagierte Vereine gefunden, die der Trendsportart Wandern neuen Auftrieb geben. Am morgigen Sonntag findet die Abschlusswanderung beim SV Fortuna Werxhausen statt.

Das 400 Einwohner zählende Dorf gehört zu den ältesten in der Region und hat eine Menge Natur zu bieten. Werxhausen ist um 700 nach Christus entstanden und damit eines der ältesten Dörfer im Untereichsfeld. Aus der Bronzezeit stammen 70 Hügelgräber, denen am morgigen Sonntag bei "Wandern mit andern" ein Besuch abgestattet werden kann

Drei Strecken stehen zur Auswahl

Die Startzeit ist frei wählbar zwischen 8 und 10.30 Uhr am Sportplatz in Werxhausen. Drei Strecken stehen dann zur Auswahl, die sowohl dem gemütlichen als auch dem sportlich ambitionierten Wanderer gute Voraussetzungen bieten. Auch Nordic Walker, Familien und Gruppen sind gerne gesehen.

Die grüne Strecke (ca. 5,9 km) verläuft am westlichen Rand von Werxhausen und bietet nach einem längeren Anstieg herrliche Blicke über die Nachbarorte und als ein Highlight den Besuch von 70 bronzezeitlichen Hügelgräbern. Die blaue Strecke (ca. 9,7 km) hat zusätzlich zu der grünen Strecke noch mehr Waldwanderwege und einen malerischen Blick in Richtung Desingerode und über das Eichsfeld zu bieten. Die rote Strecke (ca. 13,9 km) bietet zusätzlich zu den ersten beiden Strecken noch befestigte Naturwege und den Gang zur Nesselröder Warte. Auf etwa der Hälfte der Strecken gibt es eine Verpflegungsstation.

Der KSB Göttingen-Osterode freut sich, dass die Veranstaltungsreihe auch in diesem Jahr weiter steigenden Zuspruch erfahren hat. Nach im vergangenen Jahr mehr als 3.300 Teilnehmenden bei sechs Wanderungen sind es in diesem Jahr bereits 3.600 Teilnehmer. Da einmalig sieben Wanderungen stattfinden, wird in Werxhausen wohl erstmalig die Grenze von 4.000 Teilnehmenden überschritten. Die ausrichtenden Sportvereine mit ihren vielen ehrenamtlichen Helfern sorgen immer wieder für einzigartige Veranstaltungen.

Das Startgeld beträgt für Erwachsene zwei Euro, Kinder und Jugendliche sind frei. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Das komplette Wanderprogramm mit ausführlichen Tourbeschreibungen steht auf der Homepage des KSB zum Download bereit: www.ksb-goettingen-osterode.de.