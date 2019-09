Handball-D-Mädchen feiern ihren ersten Saisonerfolg

Herzberg. Etliche Nachwuchs-Handballmannschaften der HSG oha kämpften am vergangenen Wochenende in ihren Begegnungen um Punkte.

Männliche A-Jugend - HSC Ehmen 32:30 (13:11). Nachdem die ersten beiden Spiele der Landesliga-Saison verschoben werden mussten, durfte die männliche A-Jugend vor heimischer Kulisse endlich ihr erstes Spiel unter dem neuen Trainer Sascha Friedrichs bestreiten. Von Beginn an zeichnete sich eine sehr enge Partie ab. Allerdings konnten sich die Gäste aus Ehmen in der 9. Minute erstmals mit drei Toren absetzten. Mit einer besser werdenden Abwehrarbeit gelang es den Harzern, diesen Rückstand schnell aufzuholen und sogar in Führung zu gehen. Beim Stand von 13:11 ging es in die Kabine. Auch in der zweiten Hälfte setzte sich die Partie auf Augenhöhe fort. Zwischenzeitlich konnte sich die HSG mit drei Toren absetzten (18:15/39.), dann schlossen die Gäste wieder auf (45.). In der Schlussphase ermöglichte eine sehr gute Torhüterleistung von Lukas Pisowodzki der HSG, die Oberhand zu behalten und sich schlussendlich mit 32:30 durchzusetzen. HSG: Pisowodzki, Deiters – Schmidt (4), Paul (2), Kratzin (2), Bode (2), Hofemann (7), Scheffler (1), Friedrichs (3), Wode (10).

JSG Münden/Volkmarshausen - männliche C-Jugend 31:26 (18:16). Zum ersten Auswärtsspiel der Saison musste die HSG gleich zum am weitest entferntesten Gegner nach Hann. Münden reisen. Von Anfang an begegneten sich die Mannschaften auf Augenhöhe, sowohl körperlich als auch leistungsmäßig bewegte man sich auf ähnlichem Niveau. So entwickelte sich eine sehr spannende erste Hälfte, in der sich keine Mannschaft absetzen konnte. Nach der Halbzeitpause erwischte die HSG keinen guten Start, in den ersten fünf Minuten konnten die Gegner eine Vier-Tore-Führung herausspielen. Die HSG blieb im Anschluss zwar dran, doch eine schlechte Torabschlussquote, etwas fehlende Schnelligkeit in der Abwehr und einige unglückliche Schiedsrichterentscheidungen sorgten für die Niederlage. HSG: Bode, Melzer – Ramazani (8), Wiegmann, Lodewick, Dempwolf, Wittenberg (2), Löw, Koschnicke, Thomssen (6), Vogt, Eckert, Thormeier (4), Loch (6).

SV Einheit Worbis - weibliche D-Jugend (JMSG) 10:32 (4:17). Aller guten Dinge sind drei, im dritten Saisonspiel gelang der JMSG Rhumetal/oha der erste Sieg. Nur in der Anfangsphase beim 2:2 blieb es knapp, dann setzten sich die Gäste ab. Rubina Schirmer und Lara Hofemann verteilten die Bälle und alle anderen Spielerinnen bewegten sich so gut, dass es mit einem 17:4 in die Halbzeit ging. Nach der Pause blieben die Gäste klar bestimmend und setzten auch beim Teamplay Akzente. Die JMSG-Spielerinnen versuchten, allen Mitspielerinnen einen Torerfolg zu ermöglichen. Das gelang kurz vor Schluss, als auch Emma Fiebig per Siebenmeter den Ball im Tor der Gastgeber versenkte. Eckhard Zimmermann und Lena Sacher konnten stolz auf einen treffsicheren Kader blicken und die ersten zwei Punkte mit nach Hause nehmen. JMSG: Ibrahim – Friedrichs (4), Zimmermann (4), Hinz (6), Fiebig (1), Hofemann (6), Hannemann (5), Schirmer (6).

HSG Rhumetal - männliche E-Jugend II 27:5 (9:2). In ihrem zweiten Saisonspiel musste die männliche E2 bei der HSG Rhumetal antreten. Die Favoritenrolle war klar verteilt, der Gastgeber aus Rhumetal war in der vergangenen Saison Staffelsieger und spielt bereits zwei Jahre E-Jugend. Für die Jungs aus Hattorf, Elbingerode und Hörden ging es darum, nicht total unter die Räder zu geraten. Die erste Hälfte lösten die oha-Jungs richtig gut und der Gastgeber aus Rhumetal konnte nur ein 9:2 vorlegen. In Halbzeit zwei beim Spiel über das gesamte Feld zeigte sich doch die größere Spielerfahrung der Rhumetaler. Trotz der am Ende deutlichen Niederlage war die kämpferische Leistung der Harzer Jungs sehr gut. Die spielerische Entwicklung der Mannschaft wird sich in den kommenden Wochen weiter steigern. HSG: Eichhorn, Webel (2), M. Kordilla, T. Kordilla, Lux (1), Bernhardt, Mros, Sommer (1), Bischof (1), Sinram, Kwast, Seidel, Deparade.

Männliche E-Jugend - MTV Geismar III 14:15 (4:9). In ihrem ersten Saisonspiel blieb es bis zur fünften Minute ein ausgeglichenes Spiel (3:3), plötzlich lief jedoch nicht mehr viel zusammen, das Selbstvertrauen der HSG-Spieler verschwand immer mehr Durch mangelnde Laufbereitschaft, ungenaue Pässe und nicht genutzte Torchancen konnten sich die Gäste bis auf 4:9 absetzen. Nach der Pause traf Geismar in der 30. Minute zum 9:15, dann begann die Aufholjagd. Fünf Tore am Stück wurden erzielt, doch trotz der kämpferischen Einstellung konnte das Spiel nicht mehr gedreht werden. HSG: Lyko, R. Weber – Wode, J. Weber (1), Thormeier (5), Bierwirth, Ahrens, Brakel (6), Gothe (1), Strüver (1), Mros, Waldmann.