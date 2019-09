Damen der HSG oha unterliegen Rhumetal II im Lokalderby

Nach einem umkämpften Spiel mussten sich die Handball-Damen der HSG oha im Derby bei der HSG Rhumetal II mit 24:28 (12:15) geschlagen geben.

Der erste Treffer in der Burgberghalle ging auf das Konto der Gäste-HSG, Carina Berger brachte die Harzer in Führung. In der Folge merkte man der Mannschaft von Torsten Morich aber die Nervosität des ersten Saisonspiels an, die Angriffe wirkten noch nicht flüssig. Der Gastgeber zeigte ansehnliche Spielzüge und zog etwas davon (3:8). Auf der anderen Seite war Verlass auf Berger, die immer wieder Lücken fand (5:8, 15.). Nun war es ein Spiel auf Augenhöhe, Denise Hensel im Tor der Gäste war zudem besser im Spiel. Bis zur Halbzeit blieben die Harzerinnen dran, Berger stach mit neun Toren heraus (12:15).

Der Start in den zweiten Spielabschnitt gehörte der Morich-Sieben. Vor allem die ehemaligen A-Jugend-Spielerinnen drückten dem Spiel ihren Stempel auf, Luisa Lohrengel, Juliana Friehe und Annika Schweidler sorgten für den 19:19-Ausgleich in der 42. Minute. Dieser starken Phase folgte jedoch gleich wieder eine kleine Schwächeperiode, in der technische Ungenauigkeiten für einen erneuten Drei-Tore-Rückstand sorgten. So liefen die Gäste bis zum Schluss dem Rückstand hinterher. HSG oha: Hensel, Mros – Berger (12/3), L. Lohrengel (4), Friehe (4), J. Lohrengel (1), K. Lohrengel (1), Levin (1), Schweidler (1), Kreinacke, Niehus, Röthel, Seidel, Bierwirth.