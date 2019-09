BG Göttingen startet mit einem Derby gegen Braunschweig

Göttingen. Zum Auftakt der BBL-Saison steht für die Veilchen am Mittwoch das Niedersachsenduell auf dem Spielplan. Los geht es in der S-Arena um 20.30 Uhr.

So einen heißen Start in die Basketball Bundesliga-Saison hatte die BG Göttingen schon lange nicht mehr. Gleich am ersten Spieltag empfängt das Team von BG-Headcoach Johan Roijakkers die Basketball Löwen Braunschweig zum Derby. Am Mittwoch sind die neuformierten Braunschweiger ab 20.30 Uhr in der Sparkassen-Arena zu Gast.

Nach dem Trainerwechsel – für Frank Menz übernahm im Sommer Pete Strobl das Kommando – gab es im Löwen-Kader einen großen Umbruch. Nur Ex-Veilchen Scott Eatherton, Aufbauspieler Thomas Klepeisz und Eigengewächs Lars Lagerpusch sind geblieben. „Braunschweig hat eine Mischung aus jungen, talentierten Spielern und einigen erfahrenen Akteuren“, sagt BG-Co-Trainer Hylke van der Zweep. „Sie spielen sehr aggressiven Basketball und versuchen viele Steals zu bekommen.“

Löwen haben kurzfristig nachjustiert

Kurz vor Saisonstart hat Strobl, der zuvor drei Spielzeiten bei Liga-Konkurrent Ratiopharm Ulm als Assistenz-Trainer fungierte, auf der Aufbauspielerposition noch einmal nachgebessert. Für Rookie Gage Davis kam der BBL-erfahrende Trevor Releford, der in der vergangenen Saison für den Mitteldeutschen BC auflief. Er soll die Lücke füllen, die der Abgang von Leistungsträger DeAndre Lansdowne hinterlassen hat.

Aufpassen müssen die Göttinger nicht nur auf die bekannten Stärken von Eatherton unter dem Korb, sondern auch auf die gefährlichen Dreier-Schützen Klepeisz, Joe Lawson (kam aus Crailsheim) und Garai Zeeb (kam aus Frankfurt). Respekt haben die Veilchen vor den Talenten Karim Jallow (vorige Saison in Ludwigsburg), Kostja Mushidi (kam aus dem Ausland zurück) und Lukas Wank (aus Chemnitz).

„Ich habe lange auf diesen Moment gewartet und freue mich riesig darauf, dass es jetzt endlich losgeht“, sagt Löwen-Trainer Strobl vor seinem ersten BBL-Spiel als Headcoach. Dass diese Begegnung dann auch noch ein Derby sei, mache es für den gebürtigen Kalifornier besonders spannend: „Derbys sind immer etwas Besonderes und meistens emotionaler als andere Spiele. Für uns ist das gleich zum Auftakt eine tolle Möglichkeit, uns in besonderer Stimmung und Atmosphäre zu beweisen.“

Veilchen sind vorbereitet

Doch auch die Göttinger sind natürlich auf den Gegner und das Derby vorbereitet und wissen, was zu tun sein sollte. „Wir müssen den Ball kontrollieren und dürfen uns von Braunschweigs Druck nicht beeindrucken lassen. Unser Testspiel in Vechta hat unseren Fortschritt gezeigt – wir werden so gut vorbereitet wie möglich in die Partie gegen Braunschweig gehen“, verspricht van der Zweep.

Wieder mit an Bord ist bei den Veilchen Kyan Anderson. Der auf der Point Guard-Position als Starter eingeplante US-Amerikaner hatte die Reise nach Vechta wegen persönlicher Probleme nicht mit angetreten. BG-Coach Roijakkers hatte den Neuzugang zuvor bereits angezählt und öffentlich mehr Engagement von seinem wichtigsten Spieler gefordert.

Welche Marschroute beide Teams im Derby verfolgen werden, macht Braunschweigs Headcoach Strobl abschließend klar, die Worte könnten aber auch von seinem Gegenüber Roijakkers stammen: „Wir wollen in der Verteidigung und um jeden Rebound, sowie in jeder Sekunde und bis zum Schluss kämpfen und immer alles geben.“

