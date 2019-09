Goslar Am Freitagabend wurde in der Breiten Straße ein Kind von einem Auto angefahren und dabei verletzt.

Achtjähriges Kind bei Unfall in Goslar verletzt

Verletzt wurde am Freitagabend gegen 17 Uhr ein achtjähriges Kind in der Breiten Straße in Goslar. Das Kind kreuzte mit seinem Fahrrad die Straße, die gerade von einem Pkw-Fahrer befahren wurde. Der 35-Jährige konnte dem plötzlich querenden Kind nicht mehr ausweichen, es kam zur Kollision. Durch den Sturz wurde das Kind verletzt und zur stationären Versorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.