Polizei stellt Elektroschocker bei 19-Jährigem sicher

Northeim In der Nacht zu Samstag musste die Polizei in Northeim wegen Hausfriedensbruchs eingreifen, dabei fand sie eine Elektroimpulswaffe.

In der Nacht zu Samstag wurde die Polizei Northeim zu einem Hausfriedensbruch in die Northeimer Innenstadt gerufen - und stellte im gleichen Rahmen einen Verstoß gegen das Waffengesetz fest: Unter den vier Personen, die sie im Zuge der Alarmierung durchsuchten, befand sich ein 19-Jähriger, der einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker am Hosenbund trug. Laut Aussagen der Polizei werden diese Geräte nach dem Waffengesetz als Elektroimpulswaffe eingestuft, das Führen in der Öffentlichkeit ist verboten. Aus diesem Grund erfolgte die Beschlagnahme des Gerätes. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.