Gifhorner Ehepaar wegen sexuellen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Wegen sexuellen Kindesmissbrauchs und Misshandlung von Schutzbefohlenen in einer Wohngruppe muss sich ein Pädagogenpaar aus Gifhorn von diesem Donnerstag an vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Dem 57-jährigen Angeklagten wird sexueller Missbrauch von Kindern in elf Fällen sowie Misshandlung in vier Fällen vorgeworfen.

Die Taten sollen sich bereits zwischen 1998 und 2007 ereignet haben. Die 60 Jahre alte Ehefrau ist in fünf Misshandlungs-Fällen angeklagt, überwiegend weil sie nicht eingeschritten sein soll.

Teile der Verhandlung könnten hinter verschlossenen Türen stattfinden

Das Paar sitzt in Untersuchungshaft. Eine inzwischen erwachsene frühere Bewohnerin hatte im Januar Anzeige erstattet. Daraufhin beschlagnahmten die Ermittler Dokumente und Datenträger im Haus des Paares. Es könne sein, dass zum Schutz der Privatsphäre von Verfahrensbeteiligten Teile der Verhandlung hinter verschlossenen Türen stattfinden werden, teilte das Gericht mit.