Fünf Kugeln treffen ihren Sohn – Mutter muss alles mitanhören

Seine eigene Mutter hört am Telefon, wie Milad A. erschossen wird. Sie sprechen miteinander, als der junge Iraker an diesem Abend Ende Januar sein Auto auf einem Hinterhof in Salzgitter-Lebenstedt abstellt. „Wie Mutter und Sohn es tun.“ Dann vernimmt sie Worte am anderen Ende der Leitung, danach...