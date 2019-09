Wenn der Moderator aus New York einfliegt...

Osterode. Am Mittwoch findet die zweite Spendengala der EDF in Osterode statt. Moderator Matthias Stach war bis Sonntag noch bei den US Open im Einsatz.

Am Mittwoch, 11. September, findet in der Osteroder Stadthalle ab 18.30 Uhr die zweite Spendengala zugunsten der Elhadj-Diouf-Foundation (EDF) statt. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Ein Abend voller Überraschungen“ – welche hochkarätigen Gäste in das Programm integriert sind, wird dabei nicht verraten.

„Die Besucher dürfen sich auf einen Abend freuen, kunterbunt wie das Leben, überraschend und positiv“, verspricht Matthias Stach, der die Gala moderieren wird. „Es wird die Fortsetzung von einigen Versprechungen aus dem vergangenen Jahr geben. Damit werden wir auch unsere Nachhaltigkeit unter Beweis stellen“, erzählt Stach, der in der EDF im Stiftungsbeirat selbst engagiert ist.

Die Begeisterung im Vorfeld ist groß, die Gala ist praktisch ausverkauft. „Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir durch eine zusätzliche Bestuhlung kurzfristig noch ein Zusatzkontingent an Plätzen geschaffen“, berichtet Tobias Rusteberg, Stiftungsratsvorsitzender der EDF. Die letzten Karten sind zu den normalen Öffnungszeiten am Ticketschalter der Stadthalle erhältlich.

Lange Anreisewege

Einige Gäste, so erzählt Rusteberg, würden für die Gala einen durchaus langen Anreiseweg in Kauf nehmen. Die längste Anreise aber, das dürfte bereits im Vorfeld feststehen, hat Stach selber. Er war bis Sonntagnacht noch für Eurosport bei den US Open in New York im Einsatz. Probleme bei der Rückreise aufgrund des Hurrikanes Dorian befürchtet er nicht. „Im letzten Jahr war es knapper, als wir aus New York Verspätung hatten. In diesem Jahr haben wir einen Tag Puffer“, ist Stach zuversichtlich. Klappt alles, dann wird er schon am Mittwoch Vormittag in Osterode eintreffen, um auch bei den Proben dabei zu sein.

Die vergangenen Wochen waren für den Moderator sehr arbeitsreich. Früh morgens glühten die Drähte zwischen New York und Osterode, um alles für die Gala vorzubereiten. „Dann geht es mit dem Shuttle zur Anlage in Flushing Meadows, das dauert teilweise bis zu einer Stunde“, berichtet der Moderator. Dort spricht er viel mit Spielern und Trainern, bis zu viermal täglich ist er dann mit Boris Becker live auf Sendung. Zusammen mit Becker kommentiert Stach zudem viele Matches. „Nach der Night Session falle ich dann irgendwann ins Bett, und nach fünf Stunden geht es wieder los. Aber das ist Klagen auf hohem Niveau, weil es unglaublich Spaß macht. Das Adrenalin ist immer da, vor allem, weil jetzt auch die Voraufregung auf die Gala immer mehr steigt“, so Stach.

Das offizielle Programm am Mittwoch beginnt zwar erst um 18.30 Uhr, doch schon früher lohnt sich der Weg. Schon ab 17 Uhr dürfen sich die Gäste auf Aktionen vor und im Foyer der Stadthalle freuen, auch für die Verpflegung wird dabei gesorgt sein. „Wer früh an der Stadthalle ist, der macht bestimmt nichts falsch“, erklärt Rusteberg und freut sich zusammen mit seinen Mitstreitern der EDF auf den Abend.