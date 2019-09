Zwei Hunde-Prüfungen an einem Wochenende in Osterode

Anlässlich seines 70-jährigen Bestehens richtet der Hundesportverein Osterode am kommenden Wochenende zwei Prüfungen aus.

Am Samstag, 7. September, findet zunächst eine Begleithund-Prüfung statt. Ab etwa 10.30 Uhr zeigen Hunde unterschiedlichster Rassen, wie gut sie ihrem Menschen gehorchen. Die Begleithund-Prüfung ist Voraussetzung, um anschließend an allen offiziellen Prüfungen teilnehmen zu können.

Die Prüfung gliedert sich in drei Bereiche: den theoretischen Teil, in dem der Mensch nachweisen muss, dass er im Bereich Hundehaltung sachkundig ist; den Unterordnungsteil, in dem Mensch und Hund zusammen auf dem Hundeplatz zeigen müssen, wie gut sie miteinander kommunizieren; und den sogenannten „Straßenteil“, in dem die Hunde außerhalb des Hundeplatzes zeigen müssen, dass sie ausgeglichene Verkehrsteilnehmer sind.

Am Sonntag, 8. September, ist der Hundeverein Osterode Ausrichter der zweiten Landesverbandssiegerprüfung Rally Obedience. Es werden fast 60 Mensch-Hund-Teams aus ganz Niedersachsen erwartet. Die Starterinnen und Starter zeigen in verschiedenen Schwierigkeitsklassen, was sie können. Um 8.30 Uhr marschieren die teilnehmenden Teams gemeinsam auf den Platz ein. Die erste Prüfung beginnt um 9 Uhr, die Siegerehrung ist gegen 17 Uhr geplant.

Zu beiden Veranstaltungen sind Zuschauer auf dem Vereinsgelände willkommen. Für die leckere Beköstigung ist während der Prüfungen an beiden Tagen gesorgt.

Am Samstag wird ab 18 Uhr zudem das 70-jährige Bestehen auf dem Vereinsgelände in der Alten Harzstraße 33, mit Gegrilltem, selbst gemachten Salaten und kühlen Getränken gefeiert. Auch hierzu sind alle Mitglieder und Freunde des Vereins eingeladen.