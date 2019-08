Am frühen Donnerstagmorgen ereignete sich im Kreuz Königslutter ein tödlicher Verkehrsunfall.

Königslutter. Am Donnerstagmorgen übersah im Kreuz Königslutter der Fahrer eines Sattelzuges beim Abbiegen ein Auto. Der Beifahrer des Autos starb bei dem Unfall.

Auto prallt auf A2 in LKW und überschlägt sich – ein Toter

Am frühen Donnerstagmorgen ist ein 20-Jähriger auf der Autobahn 2 im Kreuz Königslutter tödlich verunglückt. Wie Stefan Weinmeister, Pressesprecher der Polizei Braunschweig, mitteilt, habe der 46-jährige Fahrer eines Sattelzugs gegen 3 Uhr in Fahrtrichtung Hannover auf die Autobahn 39 in Richtung Braunschweig wechseln wollen. Dabei übersah er beim Spurwechsel ein heranfahrendes Auto.

Das Auto, in dem drei Männer saßen, fuhr auf den Sattelzug auf und überschlug sich anschließend. Der 20-jährige Beifahrer aus dem Auto überlebte den Unfall nicht und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 20-jährige Fahrer und ein dritter, 23-jähriger Autoinsasse wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Fahrstreifen war bis 7 Uhr gesperrt

Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein unabhängiger Gutachter angefordert. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste der Abfahrtsbereich bis in die Morgenstunden gesperrt werden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht, da der Verkehr um die Unfallstelle herumgeleitet wurde.