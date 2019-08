Donatas Zukovas soll das Tor der Harzer Falken sauber halten

Die Harzer Falken haben ihre erste Neuverpflichtung für die anstehende Saison in der Eishockey-Regionalliga Nord bekannt gebeben. Mit Donatas Zukovas haben die Braunlager eine Schlüsselposition besetzt, der dem 24 Jahre alten Torhüter soll künftig das Gehäuse der Falken sauber halten. Der Litauer wechselt vom Bayernligisten ESV Königsbrunn, wo er in der vergangenen Spielzeit unter anderem mit dem ehemaligen Braunlager Christian Wittmann auf dem Eis stand, in den Harz und wird mit der Nummer 31 auflaufen.

Falken-Trainer Jan Bönning ist sichtlich erfreut über diesen Transfercoup: „Ich kenne Donatas schon einige Jahre und freue mich, nun mit ihm zusammenarbeiten zu können. Er wird unserer Mannschaft ein sicherer Rückhalt sein und hat sein Können national und international bewiesen.“

Internationale Erfahrung

Zukovas gab bereits mit 16 Jahren sein Seniorendebüt für seinen Heimatclub und vielfachen litauischen Meister Energija Elektrenai. Der 1,72 m große Schlussmann durchlief sämtliche litauischen Nachwuchs-Nationalmannschaften und kommt sogar auf einen Einsatz bei der C-Weltmeisterschaft 2016. In Deutschland lief Zukovas zunächst zwei Jahre für den EC Bad Kissingen auf, ehe er vor der vergangenen Saison nach Königsbrunn wechselte. „Mit ihm haben wir nicht nur einen Top-Torwart verpflichtet, sondern auch einen charakterlich klasse Jungen in der Kabine“, so Bönning.

Als Dankeschön an den Eishockey-Fanclub Südharz für die kräftige finanzielle Unterstützung in schwerer Stunde werden die nächsten Neuverpflichtungen auf der Fanclub-Feier am Samstag bekanntgegeben. „Lasst euch überraschen, wen ich da alles mitbringe“, sagt Bönning vielversprechend.