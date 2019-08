Der Kader der BG Göttingen ist komplett

Die BG Göttingen hat ihren Kader vorerst komplett. Lenzelle Smith wechselt vom israelischen Erstligisten Hapoel Eilat zum Basketball-Bundesligisten aus Südniedersachsen und erhält einen Einjahresvertrag. Zudem konnte der Vertrag mit Mihajlo Andric um eine weitere Spielzeit bis Sommer 2020 verlängert werden.

„Lenzelle ist ein Spieler mit einem hohen Basketball-IQ, der das Spiel sehr gut lesen kann“, sagt BG-Headcoach Johan Roijakkers über den 27-jährigen US-Guard. „Zudem ist er ein guter Passgeber. Lenzelle wird einer unserer besseren Verteidiger sein, der Spieler auf den Positionen eins bis vier verteidigen kann.“

Smith ist ein Buckeye

Smith wuchs im US-Bundesstaat Illinois auf und spielte dort während seiner Schulzeit für die Zion-Benton Township High School Basketball. Nach seinem Abschluss besuchte der Guard von 2010 bis 2014 die Ohio State University in Columbus (Ohio). Für deren Basketball-Team, die Buckeyes, stand der Veilchen-Neuzugang insgesamt 131 Mal auf dem Parkett. In seinem letzten Uni-Jahr 2013/14 kam Smith auf durchschnittlich 29 Minuten Spielzeit, in denen er 11,0 Punkte erzielte, 5,1 Rebounds holte und 1,5 Assists gab.

Nach seiner Zeit an der Universität blieb Smith zunächst in seinem Heimatland und spielte in der Saison 2014/15 für die Erie Bay Hawks in der NBA Development League. Im Sommer 2015 wechselte der 27-Jährige erstmals nach Europa – in die zweite italienische Liga zu Sigma Barcellona. Während der Spielzeit wechselte Smith zum Ligakonkurrenten Basket Recanati. Die Saison 2016/17 verbrachte der Basketball-Profi in Ungarn bei Egis Körmend, wo er zusammen mit Veilchen-Neuzugang Terry Allen auf dem Parkett stand. In der ungarischen Liga und im FIBA Europe Cup absolvierte Smith 53 Partien (33 Minuten Einsatzzeit/14,4 Punkte/6,6 Rebounds/3,5 Assists).

Im Sommer 2017 unterschrieb der Guard einen Vertrag beim griechischen Erstligisten GS Kymnis, mit dem er die Playoffs erreichte, sich in der ersten Runde aber dem Spitzenteam Olympiacos geschlagen geben musste. In 27 Spielen kam Smith auf durchschnittlich rund 30 Minuten Einsatzzeit (12,0 Punkte/6,1 Rebounds/2,6 Assists). Vergangene Saison lief der US-Amerikaner für Hapoel Eilat auf, verließ die Israelis aber im Februar dieses Jahres aufgrund einer Handgelenksverletzung (15 Spiele/33 Minuten Einsatzzeit/12,3 Punkte/4,6 Rebounds/5,6 Assists).

Kontinuität mit Andric

Ein klares Zeichen für Kontinuität ist die Verlängerung mit Mihajlo Andric. Der 25-jährige serbische Forward ist neben Dominic Lockhart, Dennis Kramer, Darius Carter und Mathis Mönninghoff der fünfte Akteur, der auch in der vergangenen Saison schon das lila Trikot trug. „Wir sind sehr froh, dass Mihajlo bei uns bleibt. Er war in der vergangenen Saison einer unserer besten Verteidiger, sowohl in der Eins-gegen-eins-Verteidigung, als auch in der Teamdefensive“, sagt BG-Headcoach Johan Roijakkers. „Miha hat einen hohen Basketball-IQ und einen großartigen Charakter – es ist gut, ihn im Team zu haben.“

Für Andric war Göttingen die erste Auslandsstation seiner Karriere. Der Serbe stand in 33 BBL-Partien der Veilchen im Schnitt rund 25 Minuten auf dem Parkett. Durchschnittlich kam der Forward auf 10,7 Punkte pro Spiel (36 Prozent Dreier-Trefferquote), holte 2,5 Rebounds und gab 1,4 Assists. Der 2,01 Meter große Basketballer wird in den kommenden Tagen in Göttingen zurück erwartet.

Der Veilchen-Kader für die BBL-Saison 2019/20 ist somit vorerst komplett. Terry Allen, Kyan Anderson, Mihajlo Andric, Kevin Bryant, Darius Carter, Bennet Hundt, Dennis Kramer, Dominic Lockhart, Daniel Loh, Mathis Mönninghoff, Marvin Omuvwie, Dolf Veltman und Zane Waterman bilden das Team der BG Göttingen.